美國外交政策網站日前刊登華府智庫卡內基國際和平基金會研究員Christopher Chivvis和Stephen Wertheim專文「特朗普應遏止台灣」，認為賴清德不斷以「切香腸」的方式漸進式台獨，若特朗普再不出手，恐將讓美國被迫捲入一場災難性的戰爭。但向來輕視台灣問題的特朗普，已經超過3個月連美國在台協會（AIT）主席都尚未派任，他真的會在乎台海局勢的發展嗎？

目前在台灣，儘管表面上宣稱不主動參與，但所有人都知道，大罷免的幕後推手就是賴清德，他甚至訂出了KPI要黨公職全力協助大罷免，還動用司法檢調全面清算在野黨，為掃平罷免障礙鋪路。

大罷免的推動方式幾乎是文革式的！民進黨製作影片，要年輕人為大罷免挑戰父母，罷團在街上攔截民眾，揚言不連署罷免藍委就是中共同路人！在網絡平台上更是動輒圍剿肉搜，根據一、兩個名詞就扣人網軍帽子，把任何質疑民進黨的說法全部轉化為中共的統戰。賴清德則完全撇清自己的責任，聲稱是在野黨發起政治鬥爭，民進黨只是被迫應戰，指控在野黨的背後就是中共在操弄，撕裂整個台灣社會的是中共而非民進黨。

而為了讓特朗普開綠燈，賴清德選擇一面倒地討好美國，對特氏的要求來者不拒，將台灣的一切利益送給美國，以便讓特氏睜一隻眼閉一隻眼，讓他在台灣內部清算鬥爭。無論罷免的最終結果如何，台灣社會必然將充斥仇恨與對立，這對美國的長遠利益顯然有害。然而特朗普偏偏就是個只看眼前利益的人，他在乎的只有現在還能從台灣榨取多少？所以，賴清德暫時不會受到任何制約，仍會持續暴走，等到特朗普真的注意到了局勢的惡化，恐怕一切都要來不及了。