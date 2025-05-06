本身並非天主教徒的美國總統特朗普，用人工智能（AI）合成圖片扮教宗；有意大利報章批評特朗普是「病態自大狂」，真是一語中的。侵侵性格上好勝，永不言錯，正正是「病態自大狂」的最佳寫照。佢喺高關稅政策上誓不低頭，於日前播出的一個訪問，依然堅持對中國強硬，實際上切斷了世界兩大經濟體美中之間的貿易。之不過，侵侵仍然認為北京更希望達成協議，美方會看看結果如何。

號稱「股神」的美國投資名宿巴菲特，宣布今年底前退休，佢再度批評美國發動關稅戰，擔心聯邦政府的財政赤字不可能持續下去。巴菲特直言美國不應把貿易當作武器，對全球各國課徵懲罰性關稅是「巨大錯誤」。巴菲特同時表示：「我們應該積極與世界其他國家進行貿易，各自發揮所長。」這亦是中方一直強調的「互利雙贏」。然而，侵侵就係一意孤行，這不正是「病態自大狂」嗎？

對待盟友如日本，侵侵在關稅上也寸步不讓。日本首相石破茂上周六表示，對美國當天開始對關鍵汽車零部件加徵25%關稅非常遺憾，將繼續要求美國重新審視相關關稅措施。日本政府相關人士消息稱，在第二輪談判中，日方再次強烈要求重新審視一系列關稅措施，但美方繼續堅持不能在汽車、鋼鐵等產品上給予日本特殊待遇。侵侵對待日本呢個傳統盟友，一開始就開天索價，更要求日本降低其關稅，同時指摘日本故意削弱日圓，以獲得貿易出口的優勢。美國一味要自己着數，譬如所謂「海湖莊園協議」，便要求日本買入百年零息美債，被批評為「與搶劫無異」！

加拿大總理卡尼周二到白宮見侵侵傾關稅，佢希望與美國成為雙贏夥伴；與虎謀皮，老朽祝佢好運！