娛圈單打：又被質疑有內定 《中聲》愈鬧愈強勁

《中年好聲音3》7強已經誕生，決賽將於星期日晚假啟德體藝館舉行，證明TVB非常重視。之但係，7強名單之中，38歲嘅趙浚承以爆冷姿態，力壓來自馬來西亞嘅王鄭浚仁晉級，賽果備受爭議。唔少網民大叫造馬，質疑賽果內定，冠軍可能就係佢！

嗱，平心而論，趙浚承當晚演唱《Forever Love》，表現的確令人眼前一亮，佢仲獲得太太到場支持，唱得加倍肉緊有感情，一眾女評審如巨乳海兒、王馨平都聽到眼泛淚光。結果以98分超高分數，成為是晚大贏家，兼首奪MVP！佢本人亦表現激動，揚言有80分屬於老婆功勞，深情形象再加分！

之不過，網民就認為賽果有欠公允，指趙浚承表現雖然比平時好，但絕對唔值得超高分數。仲話所有參賽者之中，唯獨佢可以播出同老婆結婚嘅片段，彷彿自己舉行婚禮一般，直斥TVB大細超，對其他人唔公平。

之後更係陰謀論四起，認為早已內定冠軍係佢！有網民分析指出，趙浚承同《中聲1》冠軍周吉佩、《中聲2》冠軍古淖文背景相似。首先，大家都係不足40歲，符合TVB捧人年齡；第二，大家都唔係素人，而係早已入行，有歌星背景，只係星路浮沉，未能大紅。第三，大家都算係靚靚仔仔，樣貌討好，先天條件不俗。

按此路進，趙浚承真係好大機會再下一城喎。佢曾經簽過環球唱片，仲出過唱片添，同吉吉、阿古好類似。此外，佢仲拍過唔少電影及電視劇，雖然行行企企、食飯幾味，但演出經驗匪淺。幸運之神係咪一直眷顧佢？好快自有分曉！