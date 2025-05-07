近月香港旅遊業呈興旺之勢，最主要是內地旅客，其中深圳一簽多行作用不小。不過，中國經濟從泡沫回轉正常，暴發戶式的消費消失，泡沫穿破的後遺效果對經濟的調整，也反映在來港人均消費支出減少之上。

香港從內地旅客而來的收入也同樣按人均減少，但總體規模仍然擴大。從過度消費回歸至平民式消費，消費重點不再是奢華衣飾皮包和珠寶等高價商品，結果是名店和高消費店舖最受打擊，旅客消費也不再集中於旅遊旺區。無論商品種類、消費模式和集中地區都向全港擴散，變成全民得益。

與本地居民結合，形成大眾消費的全面擴張，對香港成本結構（如舖租、商品價格等）不構成突然的衝擊，反而與本地消費一起推動整體服務和收入的逐步提升。供應面的社會資源不會出現大脫節的供不應求而漲價，或是服務水準大幅下降，這樣的旅遊（內含商品服務、探親、就學）發展大幅增長，但沒有打擊原來的社會生活與成本，可持續容許香港各方面適應性地增加投入應對需求，也從總體需求擴張中促成服務質素與科技投入、管理的改善。

在這樣可持續的模式下，香港可進一步擴大吸引入境旅客。最主要目標當然是內地旅客。很簡單的方法是擴大一簽多行在內地大城市的範圍，首先是大灣區的珠三角九市，初步形成連港澳在內的大灣區生活圈。其次是着力與內地重要大城市連接，如杭州、南京、上海、武漢、重慶、成都、西安等，逐步實施一簽多行，使香港成為這些城市居民的購物旅遊、探親等首選地方。不僅為了消費收入，更重要是與其他城市人才和發展連接，互補有無，互相聯通，為城市之間的合作交流，奠下基礎。

其次是對部分戰略作用大的外國大城市同樣開放，特別是香港自由的開放重心，從歐美日韓擴大往一帶一路主要城市，如俄羅斯的莫斯科、聖彼得堡、海參崴等，以及東歐中東等大城市，建築在歐美以外的大城市網絡，形成香港內聯內地、外引世界的格局。這樣的政策並不需要大量公帑來推動，反而旅遊業擴大令即時收益增加，也惠及社會各階層、各社區，不會形成不合理的旅遊專區，分割社會，亦減少因這樣隔離人員交流來往帶來的種種衍生問題。