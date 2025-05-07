美國是世界亂源，世界許多國家和地區的動盪、動亂、戰爭都是美國製造的。美國這樣做的目的，一是亂中獲利，二是方便控制、操作這些國家和地區的局勢；美國在全球稱霸，總會遇到反抗對手，要幹掉這些對手，成本最低的方式或收賣、或恐嚇組建自己的代理人、或搞「顏色革命」顛覆其政權、或發動政變「更換領導人」，實在不行才發動戰爭，但自己盡量不出面，而是通過他國代理人或在他國製造內戰。

二戰至今，美國這樣幹了80、90年，獲利甚豐，毀他國無數，包括幹掉了另一個「超級大國」前蘇聯和東歐整個社會主義陣營。美國直到遇到當今中國才碰到了啃不動的硬茬，在中國面前不但碰得牙崩嘴爛、頭破血流，而且還有被中國超越、剝奪其霸權之憂。為何如此？最主要的原因，是它遇到的是中國共產黨領導着中國革命和社會主義建設。

前蘇聯共產黨和世界大部分國家的共產黨，都曾是美國西方的強悍對手，都強大過，頑強鬥爭過，他們不曾被美國和西方的武力征服，他們也曾經站在反帝反殖的最前線，他們在建設社會主義的過程中也使自己的國家逐漸強大，令美國西方不敢輕舉妄動，但他們抵擋不住美國西方「和平演變」的戰略，經不起美西方用「糖衣裹着炮彈的攻擊」，他們犯了改旗易幟、顛覆性的錯誤，「衞星上天，紅旗落地」，讓美帝西方不費一槍一彈把他們打垮、肢解！

中國共產黨則不然。在毛澤東主席領導下，中共就識穿批判了蘇共開始搞「改旗易幟」，放棄馬列主義、社會主義的「現代修正主義」的錯誤，為中共粉碎美帝的「和平演變」、「顏色革命」打了預防針，令中國的改革開放、發展經濟始終「四個堅持」——堅持馬克思主義、堅持共產黨的領導、堅持社會主義道路、堅持無產階級專政。因為4個堅持，美國所有的陰謀陽謀、軟硬兩手都可恥失敗，中國的改革開放衝破無數艱難險阻，大國崛起。