由儉入奢易，由奢入儉難。美國總統特朗普日前發表2026財年預算案，建議削減聯邦開支1,630億美元，減幅達7.6%，看似大刀闊斧，其實距離原定減赤目標仍十分遙遠。當初特朗普委任馬斯克執掌政府效率部，聲稱要削減兩萬億美元聯邦開支，結果花了九牛二虎之力，也只節省了這麼一點錢，實在可笑。去年美國聯邦財政赤字將近1.9萬億美元，本年度上半年赤字也已超過1.3萬億，相對於特朗普建議明年減赤1,630億美元，不過是聊勝於無，解決不了任何問題。

最無辜的是馬斯克，做了特朗普的打手卻一無所獲，還得罪了不少人，旗下品牌電動車成為民眾洩憤對象，受到杯葛和破壞，股價更是腰斬，堂堂世界首富被搞得意興闌珊，不得不半途而廢。這說明了一個道理：改革難，美國改革更難。深層政府樹大根深，利益集團盤根錯節，削減開支談何容易。

最諷刺的是，特朗普一方面揚言削減聯邦開支，連中情局也要大規模裁員，科研機構也被大幅削減經費；另一方面卻窮兵黷武，將下年度軍費開支增至逾萬億美元。意欲何為？也許侵侵覺得單靠關稅大棒不足以嚇唬全世界，必須依恃武力才能讓美國再次偉大吧？他一再揚言不排除使用武力奪取格陵蘭，足證老美迷信武力，好戰成性。有人認為特朗普不喜歡戰爭，顯然是天大的誤會，他不是不喜歡戰爭，而是欺善怕惡，面對中俄這樣的對手當然不敢輕舉妄動，只有在弱小對手面前才能耍威風，如格陵蘭、巴拿馬乃至加拿大。

美國國防部長海格塞斯宣稱，特朗普大幅增加軍費開支，將用於提升「殺傷力和戰備能力」。明眼人都知道，主要目標就是針對中國。近年中國軍事裝備日新月異，整體軍力突飛猛進；反觀美國軍工生產能力每況愈下，造艦能力更遠遠落後，連維修一艘航母也要幾年時間。中美軍力此長彼消，令老美愈來愈焦慮，企圖以天價軍費挽回劣勢。但正如美國媒體質疑，美國產業空心化，軍工產能嚴重不足，且成本高昂，資本難以轉化為實際戰力。

沒錯，特朗普窮兵黷武，最大受惠者就是軍工複合體，至於能不能提升殺傷力和戰備能力，也許壓根兒不在其考慮之內。說穿了，不管誰當美國總統，都擺脫不了軍工複合體的控制，「美國優先」實際上就是「利益集團優先。」