美國在實施所謂對等關稅逾月之際，仍未跟任何一國達成共識，人們只見華府每日皆對外放風，很快就有成果、很快達成協議云云，惟一直只聞樓梯響。印度未傾成、日本和加拿大反彈、南韓又以選總統為由採取拖字訣。至於中國，特朗普顯然最為在意，可惜至今未接獲中方電話。美國財長貝森特只好日復日重複類似說詞，揚言「未來幾星期」會與中國取得「實質性進展」，有人信嗎？

內地官媒透露，美國透過多方面渠道欲與中方溝通，外界一度認為兩國有望協商，美股一度反彈，但很快又是失望而回。中國一如既往，不是不肯談，而是美國必須拿出誠意，將關稅回復到4月2日之前。美國一路沒有實際行動，所謂實質性進展只是欺人之談。特朗普又好，貝森特也罷，日日放風無非要向華爾街交代，從中有沒有操縱股市牟利，呼之欲出。

中國亦不急於一時，談判很可能在美國暫緩徵收中國以外國家對等關稅90日屆滿後，才會有眉目。全世界都在看，美國會否延長暫緩令，若然這樣，更證對等關稅行不通，美國已經無牌。那時候中美才展開談判，對中國更為有利。

中國「不跪」亦證明了一件事，那就是美國只是紙老虎。這也給予其他國家「壓力」，例如日相石破茂忽然強硬，甚至拿拋售美債說事，就是因為中國態度強硬，逼得他也要企硬，否則難以向國民交代。人同此心，心同此理，只要各國拒絕屈服，美國根本莫奈其何。

一計不成又生一計，特朗普忽然將矛頭指向荷里活，聲稱將對所有在國外製作的電影徵收100%關稅，目的是要讓電影重新在美國拍攝。荷里活出名是左派和反侵的天下，特朗普忽然惡搞，可能也是出於報復心態。