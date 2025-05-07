「股神」巴菲特不輕易談論政治，近日卻忍不住開腔，批評總統特朗普對全球濫收關稅，等同戰爭行為。他指出：「如果全球有75億人不太喜歡你，但有3億人以某種方式自鳴得意，這是一個巨大的錯誤。」

巴菲特也太厚道了，他是以美國約3億人口，與全世界其他國家超過70億人口作對比，此舉只是要為特朗普留下三分顏面。可是說穿了，侵侵的關稅政策，哪能得到美國3億人支持？他老哥在國內的民意支持度，如今只跌剩約四成，自從近80年以來，新任美國總統在執政頭100天內，從未有人的支持度，會比他更低。今天的美國，不可能有3億人會在自鳴得意，白宮主人身邊稍有頭腦的官員，恐怕都在深自懊惱，只是他們在「主上」面前，不敢直抒胸臆而已。

股神今年94歲高齡，可謂福壽雙全，時至今日，他已經無畏無懼，因此不怕為美國人，也不怕為全世界的人仗義執言。不過，巴菲特這番話說了也是白說，特朗普肯定聽不進去。巴老講的是理性，侵侵卻不是一個完全理性的人；巴老的言論是以美國以至全世界的利益為出發點，可是侵侵最重視的，卻是他個人的利益。

這位老股神素來言必有中，可惜今趟很可能是對牛彈琴。特朗普真正關心的，絕不是世界對美國的觀感如何，甚至不是世人對他的觀感如何。此君在任總統期間，只是想不停製造聲音，讓全世界的人談論自己，他肯定不會追求名垂千古，卻未必介意遺臭萬年，因為能夠遺臭萬年，也代表世人依舊記得自己，也願意關注自己。

巴菲特活了近一個世紀，像特氏這樣的政壇怪客，肯定是生平僅見，面對侵侵，他也是徒嘆奈何！