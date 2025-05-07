新台幣近期瘋狂飆升，引發股匯市震盪，賴政府罕見讓央行總裁楊金龍開記者會回應，緊接賴清德也親自錄製4分鐘影片闢謠，動作之大，堪稱史上僅見。台灣過去從未有過領導人親自出面解釋過匯率，賴清德上任至今對許多社會上的嚴重衝擊，多半置之不理，為何這次表現得如此緊張？

楊金龍與賴清德一前一後喊話，內容卻如出一轍，就是反覆強調去年台灣經濟增長4.59%，創下3年來最佳表現，勝過中美日韓。今年第一季的經濟增長，概估將達到5.37%。另外，是因為近期外資匯入搶買台股，提升近期對新台幣升值的預期心理，才會導致新台幣飆升。

同時，民進黨開始動員親綠財經人士洗地，宣稱媒體指摘賴政府談關稅送外匯，論調跟國台辦很像。而坊間流傳的新台幣兌每美元將大幅升至13.3，海湖莊園協議要求，對美順差須拿外匯儲備買美國百年零息債券等，都是意圖擾亂人心。

但若真是單純市場自由機制，台灣經濟基本面表現又如此強勁，那賴政府又何必緊張？若央行真的從未出手干預，匯市又怎會一日之間上下震盪一元新台幣那麼多？最後又硬生生拉回30元新台幣以上？顯然賴清德有許多實話並未說出口。

事實上，對高度仰賴出口的台灣廠商來說，原本評估最終關稅可能會訂在15%至20%，若新台幣又升值10%，等於廠商一口氣成本增加25%至30%，不僅未來對美貿易順差將大幅銳減甚至消失，對全世界也等同加了10%關稅，台灣產品還能剩下多少競爭力？賴清德怕的就是台灣民眾意識到在如此艱困時刻，政府居然還滿腦袋想着政治鬥爭！但這種此地無銀三百両的做法，只會讓人更看清賴清德左支右絀的窘態罷了。