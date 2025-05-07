美國總統特朗普日前宣布，委任原白宮國家安全顧問沃爾茲為美國駐聯合國大使，並盛讚他對國家的貢獻並強調是合適人選。但眾所周知今次任命實為貶職，主因是沃爾茲及其助手，接連被揭發使用安全性存疑的私人手機、電腦和未經加密的通訊軟件，向傳媒以至親友洩露國安相關機密。

特朗普之前還死撐沃爾茲沒有做錯，反斥這是民主黨人與左翼傳媒的「獵巫行動」，旨在打擊政府威信與正常運作。但據報經過一些極右網紅瘋狂「篤背脊」後，特氏擔心事件持續發酵會影響自己的支持度，終於決定斷臂自保。特氏未有運用其名言「You're fired！」直接將沃爾茲炒魷，有人說是有情有義，但亦可能是希望避免引發骨牌效應，令到更多親信與內閣成員被針對或自行離職。

相對於沃爾茲，特朗普失去富商馬斯克助拳的損失更大百倍。馬斯克不僅協助特氏率領「政府效率部」大削聯邦政府開支，更重要是其作為創科界與右翼KOL的龐大影響力。馬斯克否認與特氏不和或劃清界線，但同時表明雙方對關稅問題意見分歧。此外，馬斯克因協助特氏而連累旗下電動車公司Tesla的股價及銷售額大跌，多少也會對其他MAGA成員與金主造成影響，未來可能會有更多人借故淡出政府核心。

上述眾叛親離狀況，特朗普在首屆總統任期也出現過，當年他的國家安全顧問就前後換了4個，部分親信下台後更遭到民主黨人以法律手段清算。但今屆特氏政府的衰落、解體速度似乎更為急速，與其上任後百日的民望調查結果同步。唯一好消息是距離國會中期選舉還有超過一年時間，特氏深信只要能搞好關稅問題就能扳回敗局，因此他很心急與中國達成協議。