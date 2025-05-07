中東局勢立立亂。以色列安全內閣日前開會，一致批准以軍擴大對加薩地帶的攻勢，英國《衞報》引述以色列官員透露，計劃涉及更緊密軍事攻勢，征服並佔領加薩土地，把當地居民向南遷徙並重擊哈馬斯。事實上，目前加薩超過70%地區已在以軍控制之下，新一輪更緊密軍事攻勢，已赤裸裸要控制並佔領整個加薩。

以軍上周向總理內塔尼亞胡提交擴大進攻加薩的軍事計劃，獲內塔尼亞胡批准，以軍已向數萬名預備役軍人發出徵召令，準備投入前線。可以想像，以哈經歷短暫而脆弱的停火後，今趟恢復攻擊加薩，戰火必然更猛烈，巴人死傷亦必更多。知情官員指出，有關行動會等到特朗普下周二訪問中東後才實施。

此外，安全內閣批准恢復向加薩運送援助物資，同時改革相關機制，以盡量減少哈馬斯挪用物資使其武裝分子受益。新機制將要求以軍不再直接參與援助物資分發，而係透過國際組織和私人保安承包商向加薩家庭分發，以軍將為相關組織提供安全保障。然而，過去一直有報道以軍濫殺國際救援人員。據悉，以軍嚴密封鎖加薩援助物資輸送已逾兩個月，加薩救援人員稱，當地逾230萬居民的人道援助瀕臨崩潰。

中東局勢續動盪，也門青年運動武裝日前對特拉維夫國際機場發動導彈襲擊，今趟係青年運動48小時內第4次向以國發動嘅導彈攻擊，也是以色列嘅防空系統唯一一次未能攔截其導彈攻擊。相信係伊朗研發的新導彈「卡西姆‧巴西爾」發揮威力，據悉射程可達1,200公里，且可突破「薩德」和「愛國者」導彈防禦系統。以色列受此突襲，揚言對青年運動及伊朗報復。中東戰火看來有排紛飛！