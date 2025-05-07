美國掀起全球關稅戰後，暫緩了90天供談判。如今，談判期已過了一個月，至今沒宣布甚麼好消息，反而在剛過去一周，傳出美國與日本的第二輪談判陷入僵局，原因是日本罕見地硬起來，日本這次採取與上世紀1985年《廣場協議》時截然不同的立場，不再卑躬屈膝，更有膽子威脅美國大哥，特朗普估計氣炸了。

在日美第二輪談判中，日本一方向外公布他們的談判要求，如日本強烈要求美國重新審視關稅措施，而美方堅持不能在汽車、鋼鐵等產品上給予日本特殊待遇。談判觸礁後，日本方面回應的聲音很多，整體立場便是不會讓、不會退。

日本首相石破茂與負責談判的經濟再生大臣赤澤亮正很快見了面，事後石破茂稱，日本和美國在汽車、鋼鐵及鋁等產品的關稅立場存在分歧，沒有共識。而日本財務大臣加藤勝信在另一場合更說，日本持有逾一萬億美元的美國國債，可能成為與美國貿易談判中的一個籌碼。

加藤勝信還說，亞洲還有一個國家也持有大量美債，「我們可以一起來」。他暗示的當然是中國，雖然中日會否聯手對付美國，還要再觀察，但日本寧願找上中國，也要與美國鬥一番，這不僅是向美日同盟狠狠插一刀，恐怕亦是美國想不到的發展。

日本持有巨額美債，雖說原意是要確保有足夠流動性，在必要時進行日圓干預，但當美日談判遇到價碼拉鋸時，「（美債）就是其中一張牌」。

40年前對美國一步一哈腰的日本，這次腰骨卻硬得很，對美國的24%進口貨品關稅，以及25%汽車和鋼鋁產品關稅，一點也不賣帳。世界級的經貿談判，一般都是數以年計的結果，而美日這種大經濟體，進出口品類極多，關稅談判勢必更複雜，沒有N次接觸、多個來回，很難一蹴而就。

而美日只是談了第二輪，現在充其量只是互相摸底，日本把姿態擺得硬，還要威脅拉幫手，說到底都是談判擺姿勢，嚇美國而已。

日本為甚麼這次完全不賣美國帳？大小官員肆無忌憚得前所未見？答案當然是日本有參議院選舉，而日本面臨高通脹、民生壓力劇增是一大原因。日本官方公布最新通脹數據，發現超過4,000項品類的民生物品都出現價格調整，而最新日本消費物價指數按年增長3.4%，已是連續兩個月呈上漲之勢，日本人生活難過，若出口再被徵這麼重的關稅，石破茂的位置也坐不穩。

何況日本吃了1985年的大虧後，被美國逼得匯率大漲，導致股樓崩盤，企業倒了一批又一批，自此經濟迷失40年，直到去年才爬出泥淖。好日子才過了半年，美國又打關稅戰，民間當然怨氣沖天，石破茂政府也沒有折腰的勇氣，這時，搭上中國與歐洲對抗美國的順風車似是最聰明的做法。