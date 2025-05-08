娛圈單打：超級高齡再懷孕　打破醫學嘅迷陣

真係恭喜你呀！58歲嘅黃澤鋒近日報喜，承認同齡太太陳麗麗再度懷孕，6歲長女「小黃妃」即將有細妹作伴！佢透露太太佗B女5個月，預產期為9月，形容為「愛的續約成功」！網民除咗留言祝福，亦意外掀起一場世紀科學大爭論，究竟年近六旬嘅婦人，點樣可以逃過「收經」命運成功「續約」呢？

即係咁，黃氏夫婦一直好鍾意小朋友，2010年結婚，可惜苦無所出，直到2019年，老婆以52歲高齡僥倖懷孕並誕女，兩公婆終於如願為人父母。惟當時外界已大表驚奇，思考52歲如何還能成功有孕，但姑勿論如何，一日未收經，一日都仲有機會嘅。

眼見小黃妃快高長大，聰明伶俐，唔少人都覺得黃氏夫婦老來得女，十分幸運，理應滿足。但黃澤鋒講明並未滿足，好希望再追多個，待將來百年歸老，有個親人陪伴阿女喎。

可憐天下父母心，愛錫女兒之心不足為奇，但以生多個陪另一個為理由，似乎對細女唔太公平，何況超高齡產婦風險巨大，完全唔係講笑。呢，黃太生第一胎時，一度失血過多昏迷送入ICU，幸好大步檻過，但已證明生B形同搵命博。家陣再嚟多次，年紀又大多咗幾歲，會唔會太冒險呢？

本港私家醫院資料顯示，香港女性平均52歲左右就會步入更年期，周期性雌激素及孕激素愈來愈少，下一步就係絕經，意味無法懷孕。究竟係點做到58歲仲佗到B㗎？黃澤鋒就透露，太太喺台灣進行人工受孕，打咗過百支安胎針，肚皮都黑晒。一句到尾：台灣醫學昌明！親情真係偉大！