產評：華出招安內自強　與美貿談增籌碼

就在中國證實應美方的請求，就經貿舉行高層會談之際，中國3大財金部門昨日聯合公布穩市場措施，期待已久的降低存款準備金率終於落實，更與減息同步進行，明確致力於保持充裕的市場流動性，減低營商成本，力撐經濟，並在穩股穩樓方面持續出台政策，為內需給力。整體上，中國的戰略是全力「安內」自強，畢竟一年已進入第5個月，外部形勢極具挑戰，得適時為經濟注入動能，穩定市場預期。中國經濟企得穩，才是最重要的貿易談判籌碼。

中國人民銀行昨日宣布一籃子貨幣政策措施，國家金監總局及中國證監會亦配合推出穩樓穩股的舉措，全面穩定市場對中國經濟增長的預期，降準及減息同步公布，顯見這次出招並未留力，期望能向市場發出清楚訊息，就是中國救市精準到位，政策全面兼具持續性，務必見到成效，也彰顯維持經濟改革與市場開放政策的決心，並未有因關稅戰而動搖。

當然，寬鬆的貨幣政策，有利防範系統性風險，惟當前中國經濟更大的問題，在於需求不足，包括信貸需求。故除了貨幣政策，也得有更積極的財政政策和資本市場表現來作配合，才能事半功倍。見到金監總局及中證監出台政策配合，是一次周全行動以穩金融，為中國資產價值打下強心針，在國際對非美資產需求上升之下，有利爭取國際資金落戶中國。

事實上，比如中國企業，要到美國上市，主要被較高的估值、流動性和國際地位所吸引。但如今特朗普政府已放話研究讓中概股退市，美資投行也開始選擇性做中企融資項目，資本脫鈎的傾向漸明，中企亦沒有必要在外捱打，乾脆到同樣能接觸國際資本的港股上市，關鍵是港股必須在估值及流動性上「爭氣」。

中國作為世界第二大經濟體，有足夠的企業、資金來支持香港金融業發展，關鍵在於兩地金融政策戰略與統籌。若股票通南向引入人民幣櫃台落實，相信更有利港股「做旺個場」，更合理地展現中國資產估值。有錢搵，不愁外資不來，至少近年在增加與中國進行本幣支付結算的貿易夥伴，會樂見收回來的人民幣，在香港資本市場找到出路，不用被迫死抱美元。

美國在大打關稅戰，正是向中國經濟施以高壓，迫使中方讓利。但從美國上月初公布對等關稅政策以來，中方的堅決態度，反映特朗普政府打錯了算盤，既高估了今時今日美國的影響力，也低估了中國的戰略和經濟韌性。中國選擇在此時推出一系列穩市場措施，一則是要在接近年中的時候，增加穩經濟力量，對沖外來衝擊；二則也要展示中國有底氣、有信心、有能力，即使要與美脫鈎，也奉陪到底。

中美雙方都各有堅持，這場階段性競賽，兩強拗手瓜，各有妥協，才能達成某種協議，談不攏，守得住不打實戰的底線，就繼續邊打邊談，長期作戰。也許，世界上沒有經濟體欲見兩強交惡，問題是美國的結構性問題也愈來愈多，不可持續的發展模式對全球經濟與安全構成威脅。中國若能成功走出一條自我發展的道路，相信不難覓得同好結伴而行。