正論：虐兒慘劇又上演　總是親人施毒手

今年3月才有一宗親父搖晃3歲女兒致死案判刑，獸父被判終身監禁，激起社會議論紛紛，詎料未幾又有同類虐兒慘劇發生。一名4個月大男嬰，本月5日被女親人送到私院求醫，疑腦出血致半昏迷，復被轉送瑪麗醫院，目前情況危殆。私院職員懷疑嬰兒曾遭人搖晃報警，最終該名女親人涉虐兒被捕，今日提堂。

據了解，女親人持雙程證到港，今年1月入住香港仔壽臣山道住宅，亦即受害嬰兒的屋企。嬰兒陷入半昏迷後，女親人也是將其送到私院求醫，反映嬰兒家境理應相當富裕。為何富裕家庭也出現疏忽照顧甚至虐兒慘劇，還有待有關方面進一步查證，惟不容否認的是，香港作為文明富裕城市，虐兒案件無日無之，兒童權益未獲周全保障，實為文明之恥。

醫生指出，「搖晃嬰兒綜合症」即暴力搖晃嬰兒或幼兒後，對其造成的嚴重腦部損傷，可引致長期殘疾甚至死亡，大都涉及照顧者情緒失控、壓力過大、缺乏知識、發洩及缺乏支援等。防止虐待兒童會亦曾公布調查，指懷疑施虐者中，多達70%為家庭成員。由此可見，對兒童施以毒手者，往往就是身邊最親近的人，這種情況不僅隱蔽，難以被外人察覺，同時對兒童的心理影響非常巨大。轟動一時的5歲女童臨臨受虐致死，「兇手」就是其生父及繼母，也反映有關情況的冰山一角。保護兒童組織促政府提倡以非暴力方式管教兒童，並立法禁止體罰行為。

現今都市生活繁忙，父母壓力山大，容易因為工作壓力、子女學習壓力而導致情緒失控。但說到底，這些都不是虐兒的理由。兒童是一個地方的花朵，也是一個地方的未來與希望，理應獲得愛心灌溉。很可惜，做父母不用考牌，不少人對兒童缺乏耐性，也有相當個案的父母為口奔馳，將子女交託親友看管，結果所託非人，鑄成大錯。除了今次的不幸慘劇涉及內地親人所為，也有不幸個案的受虐兒童，疑由朋友甚至社區保母施以毒手，令人慘不忍睹。

例如去年6月，曾有兩歲女童被遺棄在旺角遊樂場內，女童母親疑染毒癮，聲稱將女兒交託友人照顧肇禍。事實上，不少虐兒個案均來自問題家庭，這便需要社工介入及社署支援，奈何資源有限，未能全面覆蓋。正如保護兒童組織指出，現時接獲的舉報虐兒數字，並不代表實際虐兒情況，仍有不少潛在個案難以發現。

香港出生率低迷，人口老化嚴重，港府一方面鼓勵市民生育，給予新生嬰兒父母兩萬元現金獎勵，但另一方面對育兒教育、嬰幼兒託管需求及監管嚴重不足。儘管《強制舉報虐待兒童條例》已經立法，惟這僅是事後補救的方法，如何有效地從源頭保護好兒童安全，依然值得社會各界深入思考。香港是先進城市，人均教育程度及收入均在全球前列位置，至今還有這麼多虐兒事件發生，絕對是見不得光的事。除了加強教育宣傳，法庭對虐兒個案亦應嚴懲，絕不姑息。