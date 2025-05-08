中國國家主席習近平親自出席俄羅斯衞國戰爭勝利80周年慶典，解放軍儀仗隊也將參與紅場閱兵，這才是真正朋友，患難見真情。反觀印度總理莫迪自己不出席，本來說好由國防部長辛格代替，臨時又改派一位副部長級官員出席，即使不能說不給面子，起碼也是首鼠兩端，既想討好俄羅斯，又不敢得罪美西方。這種沒腰骨、沒原則的牆頭草，自以為可以左右逢源，其實最被世人瞧不起。

自從俄烏戰爭爆發後，俄羅斯就備受美西方制裁和封鎖，在國際舞台上空前孤立。只有中國始終不離不棄，並沒有因為美西方的施壓而疏遠俄國，雙方關係反而愈來愈緊密。烏克蘭總統澤連斯基對俄羅斯勝利日閱兵發出恐怖威脅，也阻止不了中國最高領導人親自出席，可見中俄新時代全面戰略協作夥伴關係絕對不是吹的。

再來看看美國的態度，特朗普重返白宮後，企圖充當和事老，多次向俄羅斯伸出橄欖枝，對普京更是不吝讚美之詞。但俄方的反應一直不冷不熱，堅持按照自己的既定目標前行，沒有被對方帶節奏。這令特朗普覺得很沒有面子，老羞成怒之下，對俄態度突然轉變，不僅揚言不再充當和事老，而且威脅進一步制裁俄羅斯，同時還批准向烏克蘭提供3.5億美元的新一輪軍事援助。

作為美國的附庸，歐盟看到美國態度轉變，自然要緊緊跟隨，據說準備對俄實施第17輪制裁。這有用嗎？其實俄羅斯早已麻木，不管美西方如何加碼制裁，都是枉費心機。更何況，美西方已經無牌可打，所謂的制裁不過是虛張聲勢，搞不出甚麼新花樣。唯一可以肯定的是，隨着美歐繼續援烏，戰爭已不可能在短期內結束，雙方還將耗到何時，誰也沒有答案。俄羅斯倒是無所謂，反正己方佔據優勢和主導權，要打要談都可以。應該着急的是烏克蘭，3年戰爭打下來，國家淪為一片廢墟，人口流失上千萬，經濟瀕臨破產，連礦產資源也被美國搶走一半，澤連斯基猶自我感覺良好，簡直不可理喻。

按照特朗普的如意算盤，本想盡快結束俄烏戰爭，拉攏俄羅斯來孤立中國，或至少令中俄關係疏離，結果事與願違，其瞎折騰之下反而促使中俄愈走愈近。套用官方說法，中俄全面戰略協作的腳步踏得更紮實，全方位互利合作的道路走得更寬廣。習近平此次訪俄，意義非比尋常。