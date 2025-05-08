出名反華的歐盟委員會主席萊恩，近日與中國國家主席習近平互致賀電，熱烈慶祝中歐建交50周年。中國外交部發言人隨即表示，經雙方商定後，中方和歐洲議會決定同步全面取消相互交往限制。中歐關係忽然回暖，當然又助力於美國總統特朗普。

萊恩一直被指擁有美籍，是美國安插在歐盟的代理人，她亦一直緊隨美國反華腳步，對中國充滿敵意。然而此一時彼一時，自特朗普上台後，其橫蠻無理、美國優先的作風，開罪了全世界，連萊恩也吃不消，雙方鬧得不歡而散。

中國本來備受西方打壓，但有了特朗普後，這股反華力量逐漸瓦解，不僅歐洲各國元首排隊到訪北京，萊恩領導的歐盟同樣忽然示好。所謂敵人的敵人就是朋友，萊恩不滿特朗普，自是向中國靠攏以增加談判籌碼。中國亦需要歐洲力量和市場，對抗美國的關稅大棒，雙方求仁得仁，一拍即合。

至此，再一次印證特朗普的美國優先、關稅政策徹底失敗。侵侵原本以為各國會乖乖對他俯首稱臣，跪下來親他屁股，卻大大低估了各國的反彈情緒，完全誤判中國堅決不跪的態度，結果一子錯，滿盤皆落索。

儘管最新消息是，中國國務院副總理何立峰，即將在瑞士與美國財政部長貝森特舉行會談，但強調這只是應美方請求，一切仍很初步，距離特朗普尋求跟習近平通話以至會面非常遙遠。

更失敗的是，特朗普不僅將盟友推到敵人身邊，在國內也是得罪人多。他忽然以AI合成自己為教宗，辣㷫了全世界的天主教徒，包括國內的天主教共和黨支持者。這種蠢事，也只有特朗普才幹得出來。