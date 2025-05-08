南韓央行行長李昌鏞在意大利米蘭出席亞洲開發銀行年會，對隨行記者表示，包括韓圜在內，亞洲貨幣不斷上漲，部分原因是美國政府向亞洲國家施壓，要求貨幣升值，以及預期中美可能重啟貿易談判。這段單純反映事實的談話，卻重重打臉了賴清德與央行總裁楊金龍，映照出民進黨謊話連篇，以及面對美國，連次殖民地都不如的尷尬境地。

當記者當面質疑楊金龍：「過去幾十年，為避免新台幣過度波動，央行都會有市場干預，但這次波動卻非常大，驚壞整個市場，央行為何感覺起來有點放水匯率？」楊支支吾吾、欲言又止、答非所問的窘態，這幾日傳遍了台灣各媒體與網絡平台。相較李昌鏞的侃侃而談，真是高下立判！這並非楊金龍學識經驗不如李昌鏞，而是楊想着圓謊，李卻講大白話，才會出現如此大的反差。

賴清德也知楊金龍表現不佳，故緊接着又錄了4分鐘的影片將楊的說法複述一次，再將匯市震盪的責任推給在野黨。儘管照稿唸得挺順，但也不過證實賴清德就是個擅長睜眼說瞎話的騙子罷了。

綠營動員名嘴側翼全面洗地，但其中最經典的還是立委王定宇，他在臉書上直言：「央行否認美方施壓，實為避免進一步刺激美國對台採取貿易制裁。」還反問：「誰是笨蛋？」卻等同證實美方確實壓迫台幣升值，當了不折不扣的豬隊友。

全世界都知道美方在施壓，但為了避免疑美，賴清德與民進黨卻選擇用說謊來掩蓋真相，這種「為尊者諱」的奴才心態，完全展現民進黨對美國只會卑躬屈膝，丟盡了台灣人的臉面！

但對民進黨的支持者卻仍舊絲毫沒有影響，青鳥會告訴你，台灣政府有說謊不受監督、不必負責的自由，世界怎麼跟得上台灣？