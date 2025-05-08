菲律賓即將舉行國會中期選舉，總統小馬可斯的民意支持率，從2月的42%暴跌至4月的25%，面臨敗選壓力。小馬可斯政府近期採取一系列針對中國的行動，企圖通過製造外部衝突轉移視線，協助其陣營勝出這場選舉。

這些動作大致分成南海主權鬥爭和介入台海問題兩個層面。就前者而言，馬尼拉政府日前派出6名人員登上和中國有主權爭議的鐵線礁並展示國旗，顯然是要煽動國內的民族主義情緒。同一時間，菲律賓也與美國舉行史上規模最大的聯合軍演，參演兵力多達1.8萬人，演習模擬對南海航道的封鎖，劍指中國的意圖呼之欲出。

就後者而言，為了體現菲律賓對一個中國原則的承認，菲國官員過往一直不得在未經外交部批准的情況下，以公務身份訪問台灣，以及和台灣官員往來。不過，菲律賓總統府日前宣布放寬官員赴台限制，允許以經貿名義訪台且毋須外交部批准；加上菲國海軍上月底公開宣稱與台灣討論聯合演練，並暗示未來可能舉行軍事合作，一連串行為宛如切香腸式介入台海問題。

中國對菲律賓挑釁的反應，到目前為止尚算克制，除了在南海實彈演訓、山東艦航母編隊穿越菲律賓海，對菲方形成戰略威懾，另一邊廂，也加強與東盟國家協調，推動「南海行為準則」談判，以及通過東盟多國向菲律賓施壓。

菲律賓在南海添亂爭奪主權，尚可以理解，但在台海問題上屢搞小動作，卻觸動北京的神經線。台灣問題一向是中國國家利益之中的核心利益，外交部已就菲國即將突破一中原則底線的行徑，向菲律賓駐華大使提出嚴正交涉。菲方若一意孤行，北京很快就會出重招。小馬可斯早晚玩火自焚。