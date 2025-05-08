中美在關稅問題上依然未能坐下來面對面磋商，皆因美國總統特朗普始終堅持佢至叻，在關稅問題上「重創中國」。侵侵表示，中國現在情況很糟，經濟遭受巨大損失，因為他們沒有和美國進行貿易，又指美方將在適合時間點與中方會面。

侵侵認為，中國經濟受重創的原因，就是美國加徵高額關稅，以解決貿易逆差問題，直言在145%關稅下，「根本沒法做生意」。加徵關稅，其實正如中方所言，根本不會有贏家，「重創中國」未免言之過早，美國何嘗不受重創？美國前副總統彭斯倒說了實話，佢擔心目前無差別開徵「對等關稅」並非美國人勝利，反而令不少貨品價格突然暴升和供應短缺。對於特朗普認為關稅只是兒童擁有兩個和30個娃娃的分別，彭斯反駁指玩具維持可負擔價格，其實係「美國夢」一部分，讓美國人有財務自由選擇生活方式。彭斯所言，簡而言之就係加關稅令小孩買不起玩具，無疑毀了兒童的「美國夢」。侵侵只說關稅「重創中國」，根本就係以偏概全。

中國仍是世界工廠時，內地不少評論指中國一直在吃虧，工人辛勞生產賺取微薄加工費，然後向美國輸出大量平靚正產品，賺得利潤後又向美國購買美債，等於把辛苦錢又貢獻給美國，美國始終拿到最大好處，特朗普掛在嘴邊的「國際貿易美國被佔便宜」，不但違背事實，根本就係滿嘴謊言！這不正是「得了便宜還賣乖」嗎？

特朗普拿關稅行霸凌，國際貨幣基金組織上月發表《世界經濟展望》，將全球經濟增長預測從1月的3.3%調低至2.8%。報告預計中國和印度將成為經濟增長的主要動力，美國因關稅政策不確定性，經濟貢獻率遭下調。侵侵的「重創中國」，自欺欺人而已。