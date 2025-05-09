產評：關稅政策搞亂檔　美聯儲幣策被綁

美國聯儲局本周議息結果是維持利率不變，第一個感失望的是美國總統特朗普，事後其以「蠢材！甚麼都不懂！」來抨擊聯儲局主席鮑威爾，一點也不客氣，可以想像其有多不滿，若非美元資產頻現極端波動，迫使其須顧及聯儲局獨立性的問題，只怕早就把鮑威爾拉下來。事實是，如今特朗普的關稅政策，令美國以至全球經濟充滿不明朗因素，聯儲局無法確切評估未來，進退兩難，只有以不變應萬變，態度偏「鷹」，更向市場發出清楚訊息，就是關稅若不下調，可以預期通脹將更高，職位將減少！

基本上，聯儲局本次議息按兵不動，符合市場預期，而此決定背後的最大理據，是特朗普的關稅政策招來重大不確定性。在聯儲局來看，如此不確定的環境下，通脹上升風險高，不可能輕率減息，更不可能此刻推出量化寬鬆貨幣政策。在經濟衰退風險上升的情況下，聯儲局亦難以執行預防性的措施來防範通脹。所以說，在特朗普政府的劣政下，聯儲局變得「動彈不得」，只有翹埋雙手，觀望事態發展。

對特朗普而言，明知關稅政策會令美國經濟減速，所以極其希望聯儲局能配合其施政，及早減息以支持景氣，可其「良好願望」無法成為現實，皆因其施政立足於錯誤的關稅政策，聯儲局堅持貨幣政策獨立性，不受總統干擾，也是在捍衞美國經濟的命根——美元信用。可以預期，鮑威爾任內，與特朗普的矛盾只會愈演愈烈，但經歷了兩次美元、美股及美債三殺場面，特朗普也只有尊重市場，拿鮑威爾沒辦法。

美國貨幣政策被特朗普的關稅政策掣肘，嚴格而言，聯儲局觀望的代價是施政時間，任何誤判將招來更難收拾的殘局，除非特朗普放棄關稅政策，又或者最終跟大部分貿易夥伴達成大減關稅的貿易協議，否則這個困局難解。若硬推關稅政策，美國經濟必將蒙受損失。更重要是，從本周中國人民銀行同時降準減息，推一籃子穩經濟穩市場政策，說明已為中美貿易談判沒結果作最壞打算，特朗普政府別奢望中國會屈服於其關稅大棒下。

中國除了堅持對外開放政策外，財金部門全面配合，下半年持續推出積極財政政策及偏寬貨幣政策，貫徹國家經濟安內自強的戰略，這種取態明顯有助穩定市場對中國經濟增長前景及中國資產價格表現的預期。與特朗普政府搞關門政策、小院高牆，政策朝令夕改，白宮與聯儲局的矛盾關係，經濟衰退風險上升，資產價格大幅波動，形成鮮明對比。

鮑威爾一句「須保持耐性」，大概就在考驗特朗普的忍耐力，或多或少也會影響美方與中國的貿易談判考量。6月有近6萬億美元的美債到期，如何應對，勢成焦點。如今美國共和黨還正研究今夏提出將債限調升5萬億美元至約41萬億美元的法案，以同步推出減稅及支出改革法案，勢將再次凸顯聯邦政府財政預算「不可持續」的問題。既要為財困拆彈，又要堅持與債主中國為敵，且看特朗普領導下的美國，如何走出泥沼！