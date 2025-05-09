印巴世仇，始自1947年脫離英國獨立時以宗教分割成對立，由此印度教與伊斯蘭教相互攻擊不已，且因集居地的問題，對不少劃分的土地有頗大爭議，其中喀什米爾地區印巴分據，經常因此引發衝突。

4月22日，印度教旅客在喀什米爾受恐怖主義分子襲擊，造成26人死亡，印度政府指恐怖主義者受巴基斯坦軍方包庇，要巴方負責。5月7日，印度發動Sindoor行動，出動戰機和導彈空襲巴基斯坦多處地方，不限於喀什米爾，包括人口密集的旁遮普邦民居，死傷慘重。巴方則宣稱，印軍有多架軍機被擊落，損失巨大。巴方同時表示必將報復，衝突可能進一步惡化。

巴基斯坦一直否認與殺傷印度教徒事件有關，印度指摘恐怖主義行動來自巴國地方宗教民兵組織Lashkar-e-Taiba，因此在5月7日發動對巴基斯坦的空襲。

以4月22日的事件來看，印度5月7日的空襲是過度的軍事行動，襲擊旁遮普邦民居尤為不合理，已屬戰爭行為。原因一是莫迪政府主張激進的印度教，印度教徒受襲，莫迪政府的宗教狂熱和民粹主義取向，促使印度軍方的大規模襲擊。二是印度政府可能自恃軍力強大，借此打擊巴基斯坦，在國際與國內立威，既可展示軍力，也有以強凌弱的必勝優勢，可惜事與願違，反成恥辱。印度政府及軍方有騎虎難下的尷尬，但亦可能因此觸發兩國衝突進一步加劇。

以目前形勢來看，巴基斯坦宣稱若報復只會打擊軍事設施，這已是表現克制，因而下一步視乎印度政府會否老羞成怒，用大規模攻擊來掩蓋其空戰的失敗。

中國幾經努力才與印度緩和邊境的矛盾，印巴同時加入上海合作組織，也是中、俄有意調和兩國的矛盾，降低地區衝突的機會。印度以大國自居，近年刻意要造就大國的政治形象與聲勢，在這個勢頭上，趁機打擊巴基斯坦立威，反倒被公開羞辱，莫迪民粹主義激進印度教的運動不會甘心忍受，它不會理會中俄調解。

與此同時，近月特朗普政府從副總統萬斯以降，訪問印度，似有所圖，也應帶有聯印抗中的因素。印度之把恐怖主義事件變成印巴兩國衝突，其中是否有美國因素呢？巴基斯坦依靠中國，打擊巴基斯坦也同樣有打擊中國的意義。由此讓恐怖主義的活動一變而成印度危機，應是大國博弈的結果。