身為美國總統，特朗普似乎有一種罕見的仇歐情結，他的仇歐程度更甚於由普京領導的俄羅斯。特朗普有一句名言：「歐盟的成立就是為了佔美國便宜。」

歐洲當然也感到了這股情緒，他們開始時還有些不解——咱們歐美是長期盟友呀，咱們西方世界乃政經一體、文化一體、宗教一體、種族一體呀，你特朗普和美國幹啥那麼討厭歐洲呀？直到特朗普政府開打關稅戰時，《華爾街日報》的社論引用美國一位歷史學家所說：「成為美國的敵人是危險的，但成為它的朋友則是致命的。」歐洲諸公才恍然大悟，歐洲作為美國的朋友，早被特朗普盯上了、恨上了。在特朗普眼裏，歐洲搞在一塊兒就是為了坑美國，對要坑美國的所謂「朋友」絕不能客氣，非嚴打不可。至於特朗普為甚麼認準了歐洲坑了美國，理據何在？他只是籠籠統統地說，北約和歐盟欺騙美國、利用美國、佔了美國大便宜。這理由其實很微弱，站不住腳，很過分！對此，歐洲很感委屈，曾經也想順應美國，能給山姆大叔多少利益就盡量給多少利益，讓特朗普消消氣，然而沒用。

歐盟委員會主席萊恩在去年美國大選結束幾天後，就提出向美國購買更多天然氣，但特朗普無動於衷，似乎在暗示美歐關係要重新建構，不是錢的事，不是經貿的事。那麼是甚麼事呢？特朗普不說，歐洲也搞不清楚。此外，美國副總統萬斯在德國慕尼黑安全會議上，嚴厲指摘歐洲的價值觀出了問題，暗示「美歐價值觀不再共同」。然而，價值觀這類虛無縹緲的軟問題有那麼重要嗎？怎麼就能影響美歐基礎深厚的傳統關係呢？這就像一句「性格不合」，就要拆散一對老夫妻那樣有些滑稽。

於是歐洲有人猜度，美歐價值觀不再共同只是表象，下面是洶湧的政治暗流，是一場將在美國以外展開的政治文化運動，是特氏推動「美國再次偉大」的文明項目。哈哈，老於世故、文化底蘊深厚的歐洲人，真是愈說愈神也。