印度一直有「大國情結」，並不滿足於做南亞霸主，總想跟中國一較高下，近年在西方刻意吹捧之下，更是忘乎所以，儼然以超級大國自居。可惜，理想很豐滿，現實很骨感，印度先天不足，後天失調，無論怎麼自吹自擂，都沒有一點超級大國的味道。別說跟中國較量，連對付巴基斯坦也力不從心，以致屢屢吃虧。近日印巴爆發空戰，印軍更是一敗塗地，虛弱本質暴露無遺。

印度以巴基斯坦涉及上月喀什米爾發生的恐怖襲擊為由，突然轟炸巴基斯坦境內目標，造成數十名平民傷亡。巴軍立即還擊，一舉擊落6架印軍戰機，也有消息指擊落8架，印度方面則只承認3架戰機「墜毀」。不管怎麼說，這場空戰都是以印軍完敗告終，遭受數十年來最大損失。印度國力遠遠超過巴基斯坦，原以為可以輕易碾壓對方，沒想到結果恰恰相反，印軍不但沒有佔到絲毫便宜，反而被打得落花流水。這說明甚麼？說明靠「萬國武器」拼湊起來的印軍根本不堪一擊。

印度武器系統是出了名的雜牌軍，可謂五花八門，無奇不有，從戰機到軍艦再到坦克甚至大炮，幾乎全是花錢買來的外國貨，沒有多少是自己研製的，這次被巴軍擊落的戰機就包括法國陣風戰機和俄羅斯戰機。反觀巴基斯坦軍隊除了還有少數過去購自美國的F16戰機，基本上已全部換成中式裝備，包括戰機、導彈、坦克和雷達等等，這次在空戰中大顯威風的正是中國輸出的梟龍戰機。印度一直將法國陣風戰機吹得神乎其神，詎料碰上中國梟龍即露餡。須知梟龍遠不是中國最先進的戰機，印軍尚且抵擋不了，又如何跟中國殲16和殲20等戰機抗衡？更何況，中國兩款六代機已多次試飛，正式列裝指日可待。

外行看熱鬧，內行看門道，這次印巴空戰展現了中國軍備的威力，誰還敢輕視？中國軍工發展一日千里，先進武器呈井噴式爆發，只是沒有經過實戰檢驗，真正實力一直是個謎，有人表示懷疑，有人冷嘲熱諷，印度更是經常刻意貶低。現在世人終於見識中國軍備的真正威力，雖然只是管中窺豹，已可略知一二。

有意見認為中國軍工體系已走在世界前頭，這不是誇張，而是事實，「萬國武器」裝備的印軍打不過中式裝備的巴軍，就是最佳證明。這年頭沒有任何國家可以從中國身上佔得便宜，包括美國。