沒有最荒誕，只有更荒誕。特朗普對全世界高舉關稅大棒，不僅損害全球經濟，美國也身受其害。民主黨加州州長紐瑟姆忍無可忍，宣布要起訴特朗普政府。他批評特朗普政府濫用關稅政策的行為「違法」，給美國經濟造成嚴重混亂和破壞，但參眾兩院保持沉默，無人阻止，他必須表態發聲。

紐瑟姆續指，加州作為全美經濟最強州份，人口數量是21個州的總和，也是世界第4大經濟體，甚至是美國最大的製造業和農業州，因此受到關稅政策的危害也是最大。美國進口的所有貨物中，40%經由加州的港口入境，但最新數據顯示，貨物量暴跌了35%，遊客數量亦連續兩個月下跌。

當然，即使他在司法中獲勝，美國的體制也是無法制約總統。總統除了免於被起訴，還有權透過行政命令、繞過兩院推行法令，特朗普上台後，簽訂的行政命令不知凡幾。就算每星期有數十萬甚至數百萬人上街示威，侵侵也是不為所動，皆因他有免死金牌，可以為所欲為。

自作孽，不可活。美國人自己選出這麼一個總統，注定只能當災。其關稅政策傷敵八百，自損一千，早就寫在牆上。受影響何止加州，就算是共和黨主政的紅州，農民也因為中國拒絕進口大豆等農產品，叫苦連天。此外，多家大型零售商面臨貨架被清空、物價被推高的窘境。難為特朗普還洋洋得意，叫人由購買30個洋娃娃給孩子，改為買兩個，沒甚麼大不了云云，堪稱美國版「何不食肉糜」。

加州地位重要，紐瑟姆有一定的抗拒和叫價能力，揚言會繼續對中國敞開貿易大門。可以預料，有加州「做辦」後，「叛變」的州份只會愈來愈多，即使阻止不了特朗普胡來，國家撕裂也會愈演愈烈。