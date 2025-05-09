向全世界傳播美國政治或精神文化，主要依靠三大工具：第一是「美國之音」和「自由亞洲電台」；第二是荷里活電影；第三是美國人擅長的體育運動，例如游泳、田徑、籃球等。過去，想破解這三大「洗腦」工具，大抵要比擊破美軍更困難。幸好美國出了個特朗普，有他執掌白宮，「美國之音」和「自由亞洲電台」馬上被視為閒家當，新政府成立了政府效率部，正在整肅這一類宣傳機構，大量員工隨時有斷炊之憂。

特朗普的功勞還不止於此，近日他又獻新猷，宣稱要對海外製作的電影徵收100%關稅。除卻外國電影輸入美國要開徵重稅，據說就連在外地拍攝的荷里活電影，如果要在國內市場放映，也須收取重稅。

近年美國電影的叫座力大不如前，如今侵侵又狠狠地踏上一腳，美國這個最重要的海外「洗腦」產業，恐怕會面臨重創。這消息對於荷里活的從業員固然是噩耗，但對於其他國家，尤其是中國，卻是一件讓人額手稱慶的事。

荷里活電影潛移默化的「洗腦」能力，比起「美國之音」何止強上一百倍。如今倒好，美國新政府砍完一刀再砍一刀，兩大「洗腦」產業，先後遭受重擊。日後的荷里活電影，可能大部分都要搬回國內製作，成本自然大增，原本已經衰落的行業，便會百上加斤。假如美國向外國電影開徵100%關稅，各國肯定還以顏色，中國是美國電影在全球的第二大市場，我方一旦出招反制，對荷里活將是致命的一擊。

事實上，「美國之音」和「自由亞洲電台」早已奄奄一息，如今荷里活又快要遭逢滅頂之災。呵呵！偉大的特朗普總統呀，未知閣下何時再出招，下次嘛，索性就連整個美國體壇，也一併端掉吧。