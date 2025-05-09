賴清德藉追查「幽靈連署」，發動對在野黨的司法追殺，引起台灣社會的憂慮，國民黨主席朱立倫直言，歐戰勝利80周年是消滅獨裁者、消滅法西斯，賴清德今天對在野黨的作為，卻是在做希特拉做的事情。此時，一個意想不到的角色跳出來，那就是德國在台協會，而且矛頭直接指向朱立倫。

德國在台協會發布聲明表示，協會注意到朱立倫最近的發言，感到深切的失望與憂慮，任何試圖淡化納粹政權罪行，或將1933年至1945年間在德國及歐洲犯下的暴行，與台灣政治局勢相提並論的作為，均令人深刻不安。該協會進一步說，今天的台灣絕無可能與國家社會主義的暴政相提並論。台灣的制度絕不應也不可被類比為納粹政權所使用的恐怖工具。

坦白說，德國在台協會這篇聲明根本邏輯死亡！朱立倫的說法根本沒有絲毫「淡化」納粹暴行的傾向，而希特拉當年也是從少數執政，一步步走向專制集權，最後才肆無忌憚地為所欲為，這一切正是當年德國民眾姑息的結果，到底為甚麼不能和賴清德與台灣現在的政治局勢類比？台灣又為甚麼「絕無可能」和國家社會主義相提並論呢？

實際上，從這波台灣政治亂局開始，德國在台協會立場明顯地向民進黨傾斜，對罷綠團體觸及納粹問題口誅筆伐，對罷藍團體有類似舉動就低調處理，早已說明德國在台協會是個甚麼貨色。

綠營果然一條龍跟上，馬上渲染德國在台協會之所以反應如此強烈，實際上等同歐盟對台灣政局的態度。但事實是，歐洲人當年縱容希特拉，一步步將這個暴君餵養長大，成為禍亂世界的恐怖巨獸。現在歐洲又這樣姑息賴清德，是打算要讓台灣人也嘗嘗德國人當年愚蠢的滋味嗎？