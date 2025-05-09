昨日講到，美國總統特朗普聲言會對進口美國的外國電影加徵100%關稅，但對於如何收稅、怎樣定義美國本土製作和外國的電影，特氏與業界均無可行共識。如果夾硬、胡亂徵稅，只會進一步打擊美國當地的電影院、發行商、演員及其他製作人員的生計，以至引發其他國家加強限制進口美國電影，加速荷里活電影業的衰亡。

荷里活電影的沒落，主因並非外來競爭或外國政府的補貼，而是有其外部和內在成因。前者主要是互聯網、智能手機、各類短片分享平台，尤其是影視串流平台的興起，徹底改變了民眾觀賞影視娛樂產品的習慣，不願再花錢及花時間專程走到電影院睇戲；即使透過手機或家裏電視睇片，民眾也偏愛觀看短片、雞精版電影，或者不超過一小時一集的連續劇，摒棄一般長約兩小時的傳統電影，令只擅長製作大片的荷里活的產量和收入大減。

內在原因主要是缺乏創意，不斷翻拍成功大片的續集或類似題材，演員、導演也是熟口熟面，甚至連最講求創意的科幻、動漫電影亦如是，使觀眾生厭。此外，部分電影人為求政治正確和贏取由左翼自由派壟斷的主要電影獎項，專門製作一些涉及少數族裔、LGBT或老弱傷殘的小眾題材，甚或連演員都刻意揀有色人種和性小眾，自然會影響票房，並且不斷挑戰外國政府和觀眾的接受底線。

加徵關稅無助解決上述問題，甚至會令情況加劇，因為串流平台相對傳統電影產業，更能有效區分不同「國籍」的電影和觀眾並進行差別收費。將來美國人用手機睇戲，可能只能揀選美國電影，或須較外國人支付較高收費，令外國影視作品更能在美國以外的全球各處風行，將荷里活邊緣化。