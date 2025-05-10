世界視線：北約窮兵黷武　如今陷入分裂

北大西洋公約組織（北約），於1949年由美、英、法三國發起成立，1955年起與蘇聯及其東歐國家建立的華沙公約組織（華約），進入全面冷戰對峙。

北約的壯大發展，最具標誌性是1952年土耳其的加入，使北約在歐亞交界出現監視及軍事威脅蘇聯的力量。其次是1955年西德的加入，表明時任西德總理阿登納，放棄西德成立以來一直堅持的中立立場，加強兩大軍事集團冷戰的對抗，直至1991年華沙公約組織解散。這兩大集團成功的地方，是完全沒有釀成歐洲本土任何軍事衝突，因此北約直至最近，還一直標榜自己是世界最大「維護和平的軍事聯盟」。

不過，1991年之後北約獨大，逐漸流露出它猙獰的戰爭販子面目。1999年3月，北約接納波蘭、匈牙利和捷克正式加入為成員國。2004年3月，北約讓斯洛伐克、斯洛文尼亞、羅馬尼亞、保加利亞及波羅的海三國加入，這是拉攏前蘇聯及華約集團成員國，威脅和圍堵俄羅斯。

而在政治顛覆及戰事方面，1990年美國已因蘇聯陷入亂局，率先拉攏北約盟友發動第一次海灣戰爭，入侵伊拉克。1999年轟炸南斯拉夫。2001年911恐襲事件後，以打擊恐怖主義為名入侵阿富汗。2011年入侵利比亞，以及引發敍利亞反政府示威和「內戰」。2014年策動烏克蘭政變，推翻親俄政府，繼而培訓及武裝烏克蘭軍隊，襲擊烏東俄裔平民。2022年俄烏戰爭爆發後，全力援烏打代理人戰爭。這些都顯示北約就是欺善怕惡的西方霸權。俄烏戰爭引發芬蘭及瑞典先後加入北約，使其擴大至32個成員國，但仍無法挫敗俄羅斯。

北約在亞洲也活動頻繁，美、英、法、德及加拿大軍艦經常到南海游弋，這是美國搞「北約亞太化」的誘發動作。2023年5月，更傳言北約計劃於7月在東京開設亞洲首個聯絡辦公室，後來計劃打消。

特朗普今年1月重返白宮後，北約內部出現矛盾，特氏不單止要退出援烏，更計劃撤走駐歐美軍一萬人，準備全力對付中國。歐盟的北約成員國正商議成立「歐洲北約」，做好心理準備自己維護歐洲安全。看來，歐盟不會支持美國的「北約亞太化」，而特朗普放棄支持歐洲防衞，歐盟自然會改變過往親美仇中的立場！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻