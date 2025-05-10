印度和巴基斯坦這場武裝衝突，一出手就是玩鋪勁的。據報道，雙方出動了125架戰機對打，結果巴基斯坦運用空對空導彈、地對空導彈一舉幹掉印度6架戰機，包括3架法國製「四代半」先進戰機「陣風」、兩架俄製戰機、一架以色列無人機。如此規模的空戰陣仗和結果，打了3年多的俄烏之戰也有所不及也。

巴基斯坦使用的是中國研發製造的武器，以及「中國軍器系統戰法」，乾淨利落地打敗了印度使用的西方武器和系統戰法，令世界震驚、令西方膽寒，這也是美西方媒體對「巴基斯坦完勝」、「東方壓倒西方」低調處理，盡量少報道的原因。他們知道這件事影響有多大、有多深遠，首先國際軍火市場會轉變，其次今後在台海、南海、東海、朝鮮半島、第一島鏈、第二島鏈，美西方膽敢與中國武力較量，就要好好一再掂量掂量，小心「印度悲劇」發生。

巴基斯坦大捷，伊斯蘭堡最為興奮。巴基斯坦總理謝里夫發表全國講話，讚揚巴軍勇敢無畏。巴基斯坦外長達爾向中國駐巴大使姜再冬迅速介紹戰況，希望同中方就當前局勢保持密切溝通協調。中國大使表示願與巴基斯坦保持溝通，呼籲巴印雙方冷靜克制，避免局勢持續升級。這一態度，是北京面對國際衝突的標準態度，這是公開的態度，不易公開的東西當然還有許多。

有意思的是美國「反應冷淡」。巴國外長達爾點名美國介入不足，這和過往印巴衝突時美國總統「積極調停」形成鮮明對比。站在巴基斯坦立場，雖然取得「空戰大捷」，還是希望衝突不要升級，希望美國出手調停。更何況印度吃了敗仗，蒙受重大損失，丟了臉面之後，莫迪政府一再宣稱要報復，發起更大的軍事行動，這是伊斯蘭堡不願見到的。

然而，美國總統特朗普似乎要置身事外，咋回事？是面臨的事太多，無暇顧及？還是看看形勢，讓印巴衝突擴大，讓導彈再飛一陣子，等到對美國最有利時再說？