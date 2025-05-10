法國陣風戰機被視為當今歐洲最先進的戰機，號稱四代半戰機，每架售價高達兩億多美元，比屬於第五代的美國隱形戰機F35還要貴得多。而中國出口巴基斯坦的殲10CE戰機，據說每架只需約6,000萬美元，還附送幾枚霹靂15導彈。如果單看價格，法國貨應該完勝中國貨才對，可事實恰恰相反，印巴這場空戰打下來，中國殲10CE和梟龍戰機大顯威風，法國陣風戰機則顯得不堪一擊。這再次證明一個道理，貴的東西未必好用，價廉物美才是正道。

不可不知，殲10CE和梟龍戰機在中國武器庫裏遠不是最先進的戰機，排在前面的還有殲20、殲35、殲16、殲15和殲11等。印度空軍將領曾經吹噓，一架陣風戰機可以對抗中國5架殲20，這是多麼的無知和可笑，陣風戰機連殲10CE也打不過，如何對抗殲20？看來印軍也只能欺負平民百姓，說是對付恐怖分子，其實轟炸目標全是民居，傷害的全是無辜平民尤其是婦女和兒童。

這場空戰不僅令長期受到印度欺壓的巴基斯坦揚眉吐氣，也讓中國武器一舉成名，殲10CE戰機和霹靂15導彈製造商成都飛機工業集團的股票連日大漲，日後不愁沒有買家。所以說，中國應該感謝印度，替中國軍工擔任義務宣傳和推廣。反觀陣風戰機製造商法國達索航空公司顯然很難堪，這次被印度害慘了，股票急跌事小，招牌蒙污事大，日後還怎麼推銷？誰還願意高價購買這種中看不中用的戰機？

不只法國人難堪，不少台灣人也很沮喪。台軍目前裝備的主要是法國幻影2000戰機，比陣風戰機更次一級，而且機齡偏高，設備老舊，根本無法與解放軍各類先進戰機相提並論。大陸允許出口的外貿戰機已足以擊落歐洲最好的戰機，而裝備還不如歐洲和印度的台軍企圖跟解放軍抗衡，不是以卵擊石嗎？有些台蛙自我安慰，聲稱也許只是印度人飛行技術差。這種人不見棺材不流淚，也許只有死到臨頭才知道害怕。

現代戰機比的不僅是本身性能，還要看電子戰能力，這方面中國大陸堪稱佼佼者，近年多次和美軍進行電子戰對峙，解放軍都佔據上風，其他對手更不在話下。台灣當局以為向歐美購買軍火就可確保平安，純屬癡人說夢。實際上，以解放軍電子戰和超視距攻擊能力，台軍戰機恐怕還沒出動已被獵殺，根本沒有機會還手。