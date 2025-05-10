台灣的賴清德政府，如今變得兩面不是人，面對美國的關稅貿易戰，他們本想馬上跪倒，但正要俯首屈膝之際，卻瞥見全場中人，沒有一個願意低頭，若然只有自己投降，又覺得怪不好意思。

美國總統特朗普突然發飆，要向全球各國開徵「對等關稅」，他本以為大棒子一揮，人人都會驚懼，進而爭相向他求和。侵侵萬沒料到，中國竟然會牽頭作抗爭，甚至是寸步不讓。中國的旗幟已豎立起來，本來想向美國投降服軟的貿易夥伴，也頓時停步，有的改而奮力還擊，有的採取觀望態度。如今舉目全球，最想認輸的，就只剩台灣的賴清德總統。

觀乎美國最重要的幾個貿易夥伴，中國和加拿大已站到最前，對老美實施了反制措施；歐盟、日本、南韓、越南等地則採取拖字訣，既不妥協，也不還擊，且看中美雙方的決戰結果如何。此刻，如果台灣的民進黨政府，獨獨跪在美國白宮門前，向「侵侵大帝」呈上降書，賴清德即使很想這樣做，但眼見眾怒難犯，又不敢胡來。

可是，若然不趕快向特朗普表忠投誠，環顧全世界，賴清德政府又再找不到有實力的朋友可以依靠，如今的他，進也不是，退也不是，看樣子真是我見猶憐！不過，讓我跟這位賴總統說句老實話，你無論在侵侵面前遞上多少張投名狀，終究也是沒用。即使將台灣持有的數千億美元美債，全部撇帳再奉獻給白宮，但在特朗普眼中，他只會覺得這些錢是台灣以往欠下美國的，現在不過是連本帶利歸還，將來台灣有事，他一樣不會出手幫忙。到時候，台灣手上的籌碼用光，你再向「侵大帝」求助，他只會嘲笑你：「閣下手上既然無牌可打，試問還有甚麼好談？」