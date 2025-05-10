中國近些年崛起，國內民族主義情緒也急遽滋生，不少國人經常表現得過度抬高自己或者貶低其他國家。最近就有兩個例子，一是上月解放軍儀仗隊到越南參加南北越統一50周年慶典活動，有內地自媒體報道，儀仗隊逾百名官兵抵達胡志明市時，受到當地民眾熱烈歡迎，甚至有越南女生用中文激動狂喊「老公，我愛你」。

二是近日解放軍儀仗隊應俄羅斯邀請，到莫斯科參加二戰勝利80周年閱兵活動。內地網絡流傳，解放軍在綵排亮相街頭時，他們軍裝筆挺、步伐整齊，引起了俄國民眾注意，紛紛舉起手機狂拍和爭先合影，現場有俄羅斯婦女大讚「這些中國小伙子比我們的小伙子還高半頭」云云。

解放軍儀仗隊是中國國家形象的重要載體，在國際上展示國威，身為中國人，確實應該感到開心。但從另一個角度看，假如活動主辦國的民眾，看到中國網絡和網民一面倒吹捧中國軍人，客觀上造成本國軍人被貶低，心裏恐怕不會太高興。

這就如結婚是人生大事，新娘希望能留下美好回憶，最不喜歡當天被人搶風頭。身為新娘的好姐妹，要穿着得體，但不能喧賓奪主，以免模糊了新娘焦點。而在職場上，很多人也不喜歡跟搶風頭的人共事，這種人就像參加競技比賽，只考慮自己利益，時間久了大家都不願意跟他合作。同一個道理，內地網媒在報道中國代表團出國參加別國活動，也應避免過分吹捧自己，而不顧及他人感受。

事實上，在百年大變局的今天，中國更有必要保持謙卑，既不小看自身實力，也不高調展現肌肉，恰當地平衡實力增長與形象管理。須知道，對外保持低調的姿態並非示弱，而是有助規避「木秀於林，風必摧之」的地緣風險。