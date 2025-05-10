人窮志短，國窮招亂，美國總統特朗普大打關稅戰，終極目的是想把產業引回美國，把他認為該美國賺的錢引向美國人的口袋，可是白宮出招卻頻繁錯亂，最新一招是授權商務部、美國貿易代表辦公室立即啟動對所有在外國土地上製作、進入美國的電影徵收100%關稅的程序。特朗普說：「我們要讓電影再度在美國生產！」可是，這個措施沒換來掌聲，反而令荷里活及全球電影業緊張起來。

特朗普沒有具體表明這個研究是否只針對外國或非美國家的電影製作公司，抑或是美國荷里活亦要落水？是要避免電影業在海外拍攝造成消費外流，還是製作程序外流影響荷里活從業者就業？無論是哪一種，特朗普這次恐怕又是想得太美好。

荷里活對特朗普這一新招還在觀察，指細節太少，有業者明言，在互聯網時代，網上平台的播放率遠比電影院的租場播放更有效。何況特朗普的新措施，似乎是想規管進入美國電影院的影片播放，至於平台播放，那些平台只須一個小轉移便能避開。事件的終極受害方或許只有電影院及觀眾，電影關稅倍增的損失，勢必再一次由美國消費者埋單。

要知道，荷里活製作一向在全球佔據主導地位，其受歡迎及吸金能力毋庸置疑，美國電影對全球電影觀眾來說，猶如賣方市場的稀罕物，荷里活亦因此才能一擲數億美元製作一齣電影，而不是像香港或內地部分小本製作，製作費可以低至荷里活團隊的幾個百分點甚至更少。

業者計完了數，也看不懂特朗普到底在打甚麼算盤，但美國智庫戰略與國際研究中心的專家已警告，若其他國家亦像美國般展開報復行動，荷里活面對的壓力恐怕會大增，「（電影關稅措施）將會造成毀滅性後果……我們失去的遠比獲得的多」。

特朗普宣布有關措施時，白宮曾經代為解畫，引述有研究發現美國電影業正在退步，過去10年，洛杉磯的電影、電視製作公司數量減少了約四成，大量荷里活產業人士開工不足、缺乏經費，已在惡性循環中奄奄一息。

美國一旦真的向進入美國市場的海外電影徵收100%關稅，其他國家怎會不跟隨？法國、印度及南韓電影產業近年發展迅速，難道會任由美國收割？

很明顯，特朗普的電影關稅又一次捅了馬蜂窩！而這一次打擊的是夢工場、夢幻世界，美國政府連人民做個夢也要阻頭阻勢。

此外，還有一個同樣勁爆的消息，白宮盛傳會又一次向特殊部門開刀，這次是計劃大幅削減中央情報局（CIA）和其他情報機構的人力，有指削減目標是今年裁員1,200人，這一千多人雖然對於整個中情局來說不算多，但白宮這一動作亦會間接影響美國的對外實力，若美國連情報部門都可以任意縮減，白宮財困真到了危難之境。