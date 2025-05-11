世界視線：歐洲謀防衞自主　應卸下抗中擔子

美國計劃從歐洲撤軍，特別是考慮從波蘭及羅馬尼亞撤走一萬人，這兩個國家均接近俄羅斯，故極為憂慮，立即向歐盟招手，希望計劃建立歐洲防衞自主的大國，能大力支援，尤其是俄羅斯在俄烏戰爭中節節勝利並西進，擔心法、德、英等大國的遠水救不了近火。

今年3月，歐盟委員會推出「重新武裝歐洲計劃」和《歐洲防務白皮書》，《白皮書》開宗明義呼籲解決關鍵的能力差距，培育具有競爭力的國防工業，加強對烏克蘭的軍事支援，並確保有足夠的軍事發展資源，建立供應鏈安全和減少對外部依賴。《白皮書》計劃至2030年，動用8,000億歐元擴充軍備，包括防空導彈、無人機、火炮系統等。然而，面對眼前歐洲軍事工業已經碎片化成許多小公司，多年來缺乏大幅投資，以致軍事科技發展乏力，更欠缺人力保持生產規模，前景是困難重重。

萊恩金屬（德國大軍火商）首席執行官證實，如今歐洲及烏克蘭軍火儲備空虛，本土急切需要生產更多武器填補。歐盟計劃2025年生產200萬發155毫米炮彈（2023年只生產約30萬發，而俄羅斯如今年產約300萬發），但要達標幾乎是不可能。

更諷刺的是，鑑於德國「豹2」及法國「勒克萊爾」主戰坦克，都無法在俄烏戰場改變劣勢，兩國正共同研發「未來地面主戰系统」（MGCS），新計劃包括衞星資訊、無人機、先進火炮及導彈，配合人工智能（Al）可無人操控坦克，但計劃一再延後，預計要到2045年才能裝備完成。歐盟仍繼續支援烏克蘭，德國大有機會提供金牛座巡航導彈，還有先進的HX-2自殺式無人機，無論俄烏議和能否達成，歐盟主戰派都要將烏克蘭打造成歐洲「豪豬」，以對抗俄羅斯的威脅。

美國要撤軍，歐盟謀求防衞自主無可厚非，但《歐洲防務白皮書》竟然把「中國威脅」扯進來，聲言：「像中國這樣的威權國家，愈來愈多地尋求在我們的經濟和社會中樹立權威，並進行控制。」有軍政分析家表示，中國與歐盟在經濟合作以外的競爭，甚麼時候構成「控制」？而當《白皮書》承認「美國等傳統盟友和夥伴，也正在將其關注點從歐洲轉向世界其他地區」，歐盟不是正好可以卸下抗中的擔子嗎？難道還要學美國霸權主義政府，把中國當作假想敵？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻