正論：公僕賞罰要分明　叮走劣吏用人才

財赤高企，薪高糧準的公務員成為眾矢之的，尤其今個年度凍薪之下仍可「跳Point」加薪，令政府薪酬支出有增無減。其實，公務員何止是「鐵飯碗」，更形同「食大鑊飯」，做又三十六，唔做又三十六，對表現積極的公務員並不公平，亦無助提升施政效率。當局提出優化公務員紀律機制，包括簡化紀律程序以縮短所需時間、擴大停職涵蓋範圍、加快叮走問題公僕等，總算為鐵飯碗、大鑊飯制度撥亂反正踏出第一步。

公務員事務局表示，現行機制下，一般需採取正式紀律行動的公務員個案，性質都較嚴重，當中大部分個案需時9個月始完成處理。如果有個案不合作拖延，耗時將會更久。局方期望經過優化後，可加快約一個月時間完成。此外，針對部分拖延個案，例如無合理原因缺席等，會給予主事人員更大權力，並建議收緊停職期間扣薪的安排，包括在接受部門或刑事調查期間被停職的公務員，由過往不扣薪，改為停職期間扣起最多一半薪酬。

眾所周知，2019年黑暴一役，部分公務員淪為反中亂港一分子，過後有不少公務員被捕及被起訴。資料顯示，在過去5個財政年度，共有1,073名公務員，因干犯或被裁定嚴重不當行為或刑事罪行，須接受正式紀律行動和懲處，當中有214人被免職。另有2,080人，因干犯性質較輕微的不當行為而須接受簡易紀律行動。上年度截至2024年底，也有194名公務員，須接受正式紀律行動和懲處，25人被免職。

現已進入良政善治新時代，公務員必須宣誓效忠《基本法》，不良分子大為減少。然而，當局處理問題公務員的程序冗長繁複，即使涉犯刑事罪行被停職也不用扣薪，早就為外界所詬病。港府現在建議停職期間扣起最多一半薪酬，加快處理紀律聆訊程序，姍姍來遲，但總算遲到好過無到。惟只扣一半薪酬並未足夠，也不合理，當局實有必要繼續優化機制。

除了對干犯紀律問題的公務員提速懲處，市民另一關注焦點是公務員的鐵飯碗和大鑊飯制度，實在太過離地。早前有政黨進行民意調查，多達70%受訪者認為在凍薪政策下，仍容許公務員因到達加薪點而獲加薪是不合理；另有62%受訪者贊成公務員薪酬調整與工作表現掛鈎。誠然，對於一些工作表現欠佳，「死蛇爛鱔」一般的公僕，每年繼續跟隨機制加薪及跳Point，不僅無助提升士氣，而且並不公平，反而會做壞榜樣，令其他公務員意興闌珊，結果不是變得一樣消極，就是轉投私營市場，政府辦事效率繼續沒有改善。

根據《公務員事務規例》，只有在評核期內工作表現令人滿意的公務員始可獲增薪，而非所有人都必然可以每年跳Point，但事實卻是，每年只有幾個百分點的公務員因表現欠佳而不獲增薪，比率極低。港府實有必要徹底改革公務員制度，真正做到賞罰分明，提速提效，節省公帑。