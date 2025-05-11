中國國家主席習近平此次訪俄，與俄羅斯總統普京共同簽署並見證了多份聲明和協議，包括《關於全球戰略穩定的聯合聲明》和《關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，意味着兩國關係更上一個台階。套用普京的說法，中俄關係已經達到「史無前例的高水平」，雙方關係是平等的、互利的，不受政治投機影響，「中俄友誼不會背叛」。可笑的是，美國特朗普政府至今還在幻想「拉攏俄羅斯、孤立中國」，到底是裝糊塗還是真愚蠢？

同樣可笑的是，歐盟也在喋喋不休，聲稱中國仍是俄羅斯在烏克蘭戰爭的關鍵推動者，如無中國支持，俄方就沒法在烏發動目前規模的戰爭。都這個時候了，歐盟政客還看不清形勢，還不願承認美國才是這場戰爭的始作俑者，其集體智商實在堪憂。中國就是要支持俄羅斯，美西方又能怎樣？中俄保持緊密關係，加強經貿合作，純屬兩國之間的事，任何國家都無權干涉和阻止。老實說，中方已相當克制，始終沒有對俄提供軍事援助，否則正如中國常駐聯合國副代表耿爽指出，戰場的局勢就不會是今天這個樣子。

世界面臨百年變局，國際秩序重新洗牌，中俄合作既符合所有發展中國家共同利益，也是對抗單邊主義和霸凌行徑的時代需要。天下苦美久矣，絕大多數發展中國家都歡迎中俄合作，需要中俄合作。中國外交部長王毅曾經說過，只要中俄兩個大國肩並肩站在一起，背靠背深化協作，國際秩序就亂不了，世界公理就倒不了，霸權主義就贏不了。

這種說法並不誇張，中俄合作已成為國際和平穩定的定海神針，更是制約美國霸權不可或缺的中堅力量。老美之所以千方百計離間中俄關係，就是因為中俄合作動搖了美國霸權，令其無法再為所欲為。

最重要的是，中俄關係是建立在互相尊重、平等互利的基礎上，這種關係才能經得起考驗，也才能歷久彌新。反觀美國對待其所謂的盟友，從來都是高高在上，頤指氣使。尤其是特朗普重新上台後，對盟友一點也不客氣，而且下手更狠，驅使更多國家靠攏中俄。所以說，中俄愈走愈近，美國居功至偉。雖然中國至今依然堅持不結盟政策，但面對美國步步進逼的戰略圍堵，不得不因時制宜，與俄羅斯加強合作，既是現實需要，也是大勢所趨。