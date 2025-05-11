印巴局勢持續緊張，印軍空襲巴控喀什米爾地區和巴基斯坦本土，遭巴軍出動中國製造的殲10CE戰機還擊，並擊落印軍多架法國製陣風戰機。陣風戰機是印度引以為傲的主力機型，雖然未知印軍最終損失了多少架陣風，但其在這次戰鬥中損失慘重，已是不爭的事實。

從中國的角度來看，殲10CE擊落陣風戰機，為中國軍工技術提供實戰驗證，並提升國際聲譽，不過也難免引發一些潛在的負面影響。其一，莫迪政府很大機會將此次失利歸咎於中國，認為北京利用巴基斯坦的平台向印方作戰，日後或會在中印邊境採取更強硬的軍事部署，並進一步倒向美國，強化印太戰略合作以制衡中國。

其二，近年印度已逐漸減少從俄羅斯進口軍備，改而向美國購買更多軍事武器。新德里政府為了彌補這次空戰失利，一定會大幅增加國防預算，加速採購先進武器系統。這一動作又會迫使巴基斯坦尋求中國支持，提供更多先進裝備，形成軍事競賽的惡性循環。南亞地區鄰近中國，長期陷入安全困境對北京未必是好事。

其三，印度和巴基斯坦皆已加入上海合作組織，該組織的成員國包括許多西方國家的對手，一直讓歐美有戒心。不過，印巴爆發軍事衝突至今，上合組織秘書處並沒有啟動緊急磋商機制，調解成員國利益的能力似乎有限，公信力備受質疑，這亦是主張國際多元化的北京不欲見到。

戰略與戰術在軍事領域是兩個不同的概念，前者着眼於長期利益，具有持續性；後者聚焦短期收益。殲10CE打敗陣風，大大提振中國軍威，但中長期卻為中國崛起增添阻力。北京千萬不要被一時的勝利沖昏頭腦，要想辦法讓印巴衝突盡快平息。