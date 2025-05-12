娛圈單打：英文太爛成硬傷 最靚成員又如何

南韓人氣女團BLACK PINK即將合體開演唱會，成為今年K-Pop界盛事，事關4女已好耐冇全員同場。係人都知，Lisa、Jennie同Rosé不嬲「鬼聲鬼氣」，Lisa係泰國人，Jennie曾留學新西蘭，Rosé直情喺新西蘭出世，個個英文咯咯聲，只有Jisoo係地道韓國人。語言隔閡，唔係咁易打破。

嗱，除咗Jisoo冇影，其餘3女早前喺美國現身，先係參加Coachella音樂節，接着一齊亮相時尚場合MET Gala，當中Lisa更以「下身失蹤」打扮成為全場焦點。3女碰頭雞啄唔斷，但Blink就因為四缺一而有啲唏噓，甚至傳出Jisoo被杯葛嘅小道消息。

粉絲隨即為Jisoo緩頰，話佢忙完巡迴粉絲見面會後，即返到南韓埋頭拍劇。又話Coachella比較講求勁歌熱舞，同Jisoo風格不符！至於MET Gala雖然係時尚活動，跟Jisoo嘅Dior代言人身份匹配，但因為由《Vogue》雜誌主辦，獲邀明星都要由雜誌總監親自挑選，冇交情就無緣出席。

好啦，講來講去，本欄覺得，Jisoo之所以無法打入歐美市場，皆因英語程度不足，成為硬傷！佢亦承認英文講得非常爛，去外國出席活動，都係由負責人帶領，自己只需簡單Say Hi，甚至去到餐廳，都係用翻譯軟件點餐。

哈，估唔到Jisoo坦白得咁可愛！佢亦深知語言局限發展，早就疊埋心水以亞洲為主要市場。之不過，Blink眼見Lisa攻美後性情大變，喜愛露出，反而為Jisoo堅守韓風而大感欣慰。