正論：環球經濟不明朗　香港增長恐乏力

中美貿易談判正在展開，雙方也是試探性質，預料要達成實質協議，不會是這一時三刻的事。環球經濟風險升溫，各地增長失速，香港作為外向型細小經濟體，絕對無法獨善其身。儘管首季經濟預估增長僥倖地達到3.1%，好過預期，但財金官員已「戴定頭盔」，接下來未必繼續有「超常」增幅。

政府月初公布估計第一季本地生產總值（GDP），按年升幅高於市場預期的2.1%，大出各界意料之外。財金官員承認，第一季之所以有「超常」增幅，很大程度源於關稅戰帶來的不確定性，不少外國買家擔心被徵收高額關稅，因而提前落單加速提貨。因此第一季數據好，不代表接下來也會好，政府現時雖不會調整全年經濟增長2%至3%的預測，但關稅戰影響極大，美國變來變去，本港出口和經濟增長料將放緩。

上述言論沒有多大新意，香港經濟疲不能興亦是有目共睹的事。尤其美國總統特朗普以關稅作為收割全球的武器，政策朝令夕改，無所適從，香港同樣衝擊極大。可以見到，中國是世界列強之中，唯一表明「不跪」、拒向美國就範的國家，雙方互相升高對方的關稅，香港也受波及，遭美國徵收高達145%的關稅。

香港一方面跟美元掛鈎，也繼續維持對美國零關稅，同時是重要貿易夥伴，經貿關係極為密切。惟美國將中國香港視為一體，完全無視《基本法》賦予香港自由港的地位，以及「一國兩制」的不同。在這樣的情況底下，不僅中國廠商無法跟美國做生意，香港跟美國之間的貿易往還亦幾近停頓。

雪上加霜的是，一方面，本港出口無以為繼，另一方面，內需也是萎縮不振。單是零售業總銷貨價值跌跌不休，已連挫13個月，反映消費力極度疲弱。更不必說，結業潮席捲全城，飲食業固然是重災區，甚至波及集團式醫療、連鎖健身中心等行業，香港經濟好不好，不言而喻。

面對結業潮洶湧而至，港府高官除了盲目唱好、繼續樂觀，其實已沒有甚麼板斧提振市道。日前的全城戲院日，難得掀起一片熱潮，市面變得熱鬧，飲食業也能受惠。外界冀當局及業界增加舉行這類活動，最好一個月一次，惟這不僅要考慮補貼開支不菲，更要擔心舉行太多失去刺激作用，到頭來連這一招也被「玩爛」。

當然，港府亦有積極開發中東市場，一班高官目前正出訪卡塔爾，冀收推廣宣傳之效。惟正如本地商界指出，開拓新興市場並非一朝一夕的事，沒有十多廿年深耕細作，難有收成。何況本港開支繼續驚人，特別是基建開支龐大，財金官員明言，2025/26年度財赤雖降至670億元，但要加快發展北部都會區，資本帳目又會出現更大赤字。

說到底，香港正面對經濟轉型、增長失速、收入減少、開支卻不減的局面。如何走出困局，找到方向，不僅需要政府的高瞻遠矚，同時亦需要社會各界齊心協力。怕只怕，大家長久以來慣於飯來張口，衣來伸手，早就失去自強動力。