印度和巴基斯坦的軍事衝突、空戰表現、印度大敗，不是一件小事，而是大事，照理不會善罷甘休。然而，這場戰爭剛開打就很快停火，找一個「中立地點就一系列廣泛問題開啟談判」，這事看上去很有戲劇性。

這件事在當代兩國軍事衝突打到這等規模時，突然全面停火，可說找不出先例。這事涉及印巴兩國、國際社會、大國博弈多重錯綜複雜原因和目前的特殊環境，當然，最直接、最大的原因，是印度意想不到的被打怕了，是因為印方具有遇事縮頭開溜的「光榮傳統」。印度萬萬想不到，「佔絕對優勢」下一出手就大敗；之後還是想不到自己的「大規模發動攻勢」更是頭破血流，接連慘敗。

俗語話：見好就收！咱們這位搬不走的鄰居阿三，則是「見不好就收」。當然，這之前阿三也擺出過誓死報復、誰勸也不聽的架勢，只是阿三先生的「特有靈活性」，可讓他瞬間轉變。不過，阿三開戰前想不到的慘敗，全世界也都想不到，哪怕一開始只是小敗，反攻時獲些小勝，給阿三帶來些許希望，他也不會在大國勸解下立刻停火。對此，全世界門兒清，莫迪停火實在是無計可施了。

特朗普立刻跳出來邀功，他在社交平台稱：「在美國斡旋下，經過漫長的談判，我很高興地宣布，印度和巴基斯坦已同意立即全面停火。」只是，死要面的阿三，不想讓特氏貪天下之功為己有。印方稱，印度和巴基斯坦停火，是兩國直接協商的。

現在是暫時停火了，但印巴存在已久的嚴重問題，並沒解決。巴基斯坦總理表示，希望通過和平對話方式，解決印度水資源分配問題及喀什米爾問題。上月底，喀什米爾發生恐襲事件，翌日，印度就宣布暫停印巴兩國1960年簽署的《印度河水條約》，此舉會斷掉巴基斯坦70%的全國用水，威脅巴國的生存權。巴國當即警告，這屬戰爭行為，堅決反擊。現在，巴軍雖大敗印軍，但供水問題若談不攏，會不會又要開打乎？