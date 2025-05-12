殲10CE不是中國最先進的戰機， 如果在解放軍的兵器榜上排名，這款機種只能排在第四甚至是第六位。相對之下，法國製的陣風戰機，論先進程度，卻是位列歐洲第一。近日巴基斯坦和印度爆發了一場空戰，戰鬥未開始之前，假如由全球軍事迷作投票預測，大家估計殲10CE對陣風戰機，誰的勝算更大？相信最少有八成人，都會認為陣風戰機是贏家。

偏生事實剛好相反，日前巴印兩國的空戰當中，據說有3架陣風戰機被擊落，殲10CE卻絲毫無損，這一仗為世界的空戰史寫下新篇章。這情況就等於在人工智能（AI）語言模型領域，中國製的DeepSeek，所用晶片的先進程度，遠不如西方國家的OpenAI，但兩者的效能相近，甚至在某些範疇，DeepSeek的表現還要比OpenAI優勝。

用粉絲作素材，可以做出魚翅甚至更勝魚翅的味道。這種本領在當代中國產業之中，早已司空見慣。殲10CE的性能或許略遜於陣風戰機，但中國製的武器系統能夠別出心裁。當日巴印兩軍對陣時，是由巴基斯坦地面裝設的紅旗9型防空導彈先鎖定目標，印軍陣風戰機上的飛行員自然是全神貫注，提防「紅旗導彈」來襲。豈料紅旗系統卻不發動攻擊，而是將訊息傳送到空中的殲10CE戰機，由機上的飛行員瞄準獵物，再按動霹靂15E空對空導彈，一舉將敵方戰機擊落。

如果以自由搏擊作比喻，那就是兩大高手過招時，你的拳頭虛晃一下，對方誤以為你要攻擊他的上身。當他全副精神防禦上身之際，你突然猛踢一腳，對方旋即着了道兒，倒在地上，口吐鮮血。中國由民用到軍用科技，都有一個致勝之道，就是善於「腦筋急轉彎」。我們不一定要跟對手鬥力，有時候也可以是贏在其巧。