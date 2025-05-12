近10年白沙屯媽祖異軍突起，聲勢直追大甲媽祖，每次進香都吸引數十萬人追隨，儼然成為台灣宗教一大盛事。這其中除了「粉紅超跑」率性而為的話題外，政治上的刻意為之，也成為另一個話題。

民進黨一直認為大甲媽被顏清標家族把持，而顏清標家族政治光譜偏藍，這讓民進黨寢食難安，所以全力培植白沙屯媽祖和大甲媽別苗頭。多年來成果豐碩，白沙屯媽在媒體聲量甚至超越大甲媽，也讓民進黨認為時機成熟，可以進一步操弄。

這次白沙屯媽進香伊始，所謂「公民團體」就想要全程尾隨擺攤連署大罷免，結果卻遭廟方拒絕，也引起信徒的憤怒。最經典的是，有人特別拿着「大罷免大成功」的標語想要鑽轎底，結果媽祖居然「倒退嚕」，不讓政治操作得逞，氣得青鳥側翼們大罵，白沙屯媽果然是中共同路神！但好笑的是，不只是媽祖，幾乎所有的台灣民間信仰神祇都來自中國大陸，傳承的也都是中國傳統教忠教孝的思想，而獨派想要藉傳統宗教去顛覆大中華思想，根本就是搞錯方向！最終出現追着中國神，卻要大家拒絕中國的荒誕劇，民進黨的支持者長期如此自欺欺人，無怪台灣思覺失調情況日益嚴重，各種光怪陸離的亂象層出不窮。

對正常人來說政治歸政治、宗教歸宗教，但對民進黨而言，所有事情都該為政治服務，但這種讓中國神祇反對中國的操作法，實在過度匪夷所思，就好像賴清德最近硬把罷免藍委稱做「善罷」，而罷免綠委則是「惡罷」，這種完全硬拗的說法，到底有多少人能接受？或許，民進黨要搞這種義和團式的政治操弄，應該放棄傳統神祇，自己創造一些台灣神明，才不會搞得大家顛三倒四、精神錯亂，還給傳統宮廟一個清淨空間。