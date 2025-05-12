美國總統特朗普垂涎格陵蘭，早已呼之欲出，除咗派出其長子到該島「私人遊」，又有副總統萬斯夫婦「登島巡視」。今年3月下旬，在俄羅斯北部城市摩爾曼斯克舉行的「國際北極論壇」上，普京喺講話中表示，佢相信特朗普聲稱要「收購格陵蘭」不是開玩笑，而係「認真的」。日前，美國全國廣播公司（NBC）播出特朗普的專訪，他重申不排除武力奪取格陵蘭，而加拿大亦應成為美國的一個州份。

事實上，特朗普並非第一個對格陵蘭感興趣的美國政治家。早在1946年，亦即第二次世界大戰結束後第二年，時任美國總統杜魯門就提議向丹麥王國支付價值一億美元的黃金，把格陵蘭買下來，但哥本哈根不願意，後來買島事宜不了了之。

如今特朗普多次表明有意控制格陵蘭，英媒指白宮正考慮與格陵蘭簽訂《自由聯合協定》（COFA），把該島納入美國的勢力範圍。美國一般與獨立國家簽署COFA，惟格陵蘭屬丹麥自治區，若想簽署COFA，格陵蘭或需先脫離丹麥獨立。簽署COFA將面臨許多實際障礙。一位美國官員指，美國正在幫助格陵蘭實現經濟多元化，並從丹麥獲得更大的經濟獨立，開發金融公司和進出口銀行可以發揮作用。一位歐洲高官表示，美方未就簽署COFA一事接觸丹麥領導人，雙方亦無就格陵蘭的未來地位進行任何實質討論。侵侵目中無丹麥，已許下狠言「不排除武力奪取格陵蘭」。

格陵蘭與美國東海岸遙遙相望，阿拉斯加和格陵蘭之間橫亘着加拿大，只有把加國納入美國第51州，格陵蘭、阿拉斯加和美國才能連成一片，「新美國」才能誕生！加國總理卡尼揚言「加拿大永遠是非賣品」，希望佢頂得住侵侵嘅追擊，勿使其美夢成真！