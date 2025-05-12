為期5天的內地「五一」假期完結，訪港人數共錄得110萬人次，當中91.3萬是內地遊客，創疫後新高。旅客來港消費，帶動飲食、零售和酒店等行業的同時，深度遊等新旅遊模式亦漸成常態，行政長官更要求文體旅局及相關部門總結經驗，檢討研究旅客新常態及人流壓力點，改善和推出相關服務，提升旅客體驗。

香港以「購物天堂」聞名，但近年旅遊模式正從購物消費轉向生態旅遊等深度體驗。「五一」期間，西貢萬宜水庫、橋咀島等自然景點大受歡迎，顯示旅客對香港自然風光的青睞。事實上，香港擁有25個郊野公園和263個島嶼等自然資源，大多保持原始風貌。若能妥善開發，既可拓展旅遊產品多樣性，又能將這些「青山綠水」轉化成「金山銀山」，為香港旅遊業開創新局面。

發展香港生態旅遊必須完善規劃配套。以萬宜水庫東壩為例，現有交通設施明顯不足，遊客需長時間等候班次疏落的小巴，甚至被迫徒步往返。問題根源在於生態景點的承載設計未考慮實際客流，特別是黃金周等高峰期，單日人流可達3千人次，超負荷或影響旅遊體驗甚至生態環境，建議因應新模式採取多項改善措施，包括在交通方面增開熱門景點接駁專線，增加小巴、渡輪等服務班次，同時加強偏遠地區如塔門、荔枝窩等網絡覆蓋，方便遊客使用導覽。相信有關改進將提升遊客體驗，讓更多人舒適欣賞香港自然風光，同時確保生態環境可持續發展。

另外，比起傳統消費為主的旅遊，生態旅遊要釋放旅客的消費潛力，帶動其他行業，必須有業界的建議及參與。例如根據遊客喜好轉變設計特色主題導賞團，讓遊客在專業解說中深度體驗香港自然景觀；同時結合在地資源開發特色產品，如大澳棚屋文化手作體驗、馬灣藝術工作坊等，甚至與本地品牌合作推出「生態遊限定」紀念品。這種「體驗式消費」模式不僅能提升經濟效益，更能讓生態旅遊從單純的觀光，升級為具教育意義的深度旅遊形態。

至於一些尚未全面向全球旅客展示的旅遊領域，香港應主動及加大宣傳力度，善用社交平台作為旅客獲取資訊的主要渠道。目前旅發局雖在Facebook、Instagram和小紅書等平台設有官方帳號，但內容多以圖片和短片為主，實用文字資訊較少，如交通方式、開放時間、周邊設施等細節，建議在貼文中加入簡潔的文字懶人包，並定期發布主題攻略，甚至與KOL合作圖文並茂的深度導覽，讓遊客能快速掌握實用資訊，為他們規劃行程時提供參考。

香港發展生態旅遊必須兼顧開發與保育，政府需建立科學評估機制，合理控制景點遊客量，同時改善生態教育設施，培訓專業導覽人員，提升遊客環保意識。惟有實現發展與保育的平衡，才能讓自然資源持續創造經濟價值。