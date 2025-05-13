正論：互釋善意消分歧　大降關稅穩經貿

中美在瑞士日內瓦時間周一上午9時，即本港時間下午3時，就中美貿易會談舉行記者會。中美同步宣布周三前互降進口商品關稅，彼此互釋善意，中國對美國商品的關稅從125%降至10%，美國對中國商品的關稅則從145%降至30%。採取上述舉措後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係協商。

中美雙方大幅互降關稅，遠比市場估計佳，美股道指期貨曾飆過千點，港股連升8個交易日後，昨日更一度大升逾800點，可見彼此大降關稅對股市利好的威力。雙方既然「取得了實質性進展，達成了重要共識」，而且一致同意建立中美磋商機制，意味中美貿易「有偈傾」，美國起碼不會單方面挑起貿易戰，針對中國築起荒謬的關稅壁壘。事實證明所謂「對等關稅」根本行不通，高達逾100%的關稅等於彼此沒有生意可做。

中國對於美國挑起關稅戰，一直表示：打，奉陪到底；談，大門敞開。而且，按照中方談判前的態度，要言之，就是不會犧牲自己的利益和原則立場，也不會犧牲國際公平正義，意思清楚不過，就是華府必須先取消對等關稅。對話着實好過對抗，要誠意談判就不能堅持錯下去。如今雙方能夠繼續談下去，消除分歧，一致同意建立「中美經貿磋商機制」，相信是為化解雙方分歧矛盾邁出重要一步。

特朗普上月初挑起「對等關稅」戰，美國人民因物價高漲怨聲載道，不時有反對特朗普的示威遊行，其民望亦不斷下跌。在種種不利於特朗普的執政情況下，他顯然較急於跟中國談判關稅問題。要知道，中國是美國最大的商品來源國，包括許多日用品。

美國耶魯大學有一份預測計算，因為和中國及世界其他國家的貿易戰，外國政府的報復關稅，可能導致美國家庭的購買力長期下降，平均每個家庭每年損失約2,700美元。可以看到，特朗普狂徵所謂「對等關稅」，根本百害而無一利。從形勢分析，實現在瑞士這個第三國進行關稅談判，談判的本身，已經是中方的勝利。中方是應美方再三的請求，做出評估之後才答應美方居多。中國在關稅戰上一直「企硬」，除了「不下跪」，更以不犧牲原則立場，維護國際公平正義，「有中國在，天塌不下來」！日內瓦經貿談判，最初的評論都認為此前中美劍拔弩張，短期內難達成甚麼共識，談判過程必定十分漫長，很難取得實質進展。然而，中方底氣十足，給世界上了一課，美國的關稅霸凌還是經不起考驗，無理要求始終要作出妥協和讓步！

當然，中美雙方都是經濟強國，彼此都不願看到貿易戰對自身造成的傷害，美國貿易代表格里爾就會談結果稱，「能夠如此迅速地達成協議，反映雙方分歧可能並沒有想像的那麼大」，並補充說中國官員是「強硬的談判者」。中國商務部新聞發言人指，彼此降低關稅符合兩國生產者和消費者的期待，也符合兩國利益和世界共同利益。中方希望以這次會談為基礎，繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法。事實上，中美如能不斷加強互利合作，中美經貿才可持續，共同為世界經濟注入更多確定性和穩定性。