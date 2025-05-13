印巴衝突，在中國武器與系統的支持下，證明巴基斯坦空軍的進攻能力，但在空防方面，巴基斯坦與印度一樣，沒法阻止空襲的打擊，能攻不能守，戰爭的傷害還是十分巨大。

事實上，烏克蘭戰爭證明了在無人機導彈的混合攻擊，即使強如俄羅斯與北約武裝的烏克蘭，也沒法攔截遠來的攻擊。中東方面，胡塞武裝的超音速導彈，也一而再、再而三地穿破了以色列密集的空防系統，以非政府組織的缺乏資源，仍可迫使美國與之協議停火，可見當前的武備趨勢，強於攻卻弱於守。

印巴衝突中，巴基斯坦摧毀印度空軍，但卻攔截不了蜂擁而上的導彈與無人機。不能守，只能攻，戰爭仍然不可長久下去。印巴停火談判應是兩國最佳選擇。以為已有中國武器系統優勢便可乘勢痛懲印度，擴大戰爭，只是無知與狂妄。若是如此，巴基斯坦會走上烏克蘭的道路，由兩國爭端，變成大國博弈。美國西方並不介意，反而樂意把武器裝備賣給印度，鼓吹印度作戰。因為印度便可變成美國西方代理人之戰，打擊中國，以及正謀在中亞突圍而出印度洋的俄羅斯。

巴基斯坦有能力與印度一戰，可是在國內難以抑制有美國背景的極端主義宗教武裝。國內的西部與阿富汗接壤的山區，還屬部落地區，政府沒法控制。南部俾路支省連接伊朗，也是分離主義分子的戰場。無論是巴基斯坦塔利班、俾路支獨立軍、伊斯蘭國呼羅珊分支和阿蓋德等組織，抑或其他相關派別。一是均挑戰巴基斯坦政府的統治；二是全都在攻擊中國在當地投資合作項目，破壞中巴經濟走廊的發展。近月來襲擊頻頻，令不少中國派往當地的人員傷亡。

巴基斯坦軍隊無力鎮壓，中國派出的私營保安公司隊伍，亦難以保證企業及中國人的人身安全，且恐怖主義活動日益猖獗，差不多波及整個巴基斯坦西部邊境，危及中國至巴基斯坦的喀喇崑崙公路與瓜德爾港，中國政府正頭痛不已，糾纏在應否出兵。出兵則有干預他國內政之嫌；不出兵，巴軍處理不了，會釀成大亂，使中國無法用中巴經濟走廊打通出印度洋之路。

在這個時候，印巴衝突遽起，若不能協議停火，衝突加劇，便會給極端組織有機可乘，巴國難有安寧，也會使巴國現有內部的軍政矛盾再趨於惡化，巴基斯坦有演變為烏克蘭之危機。