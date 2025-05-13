印度與巴基斯坦宣布全面停火幾個小時後又打了起來，互相轟擊，炮火連連，火光沖天，且互相指摘對方違反承諾，然而「全面停火」協議似乎還沒「撕毀」。這時美國總統特朗普自吹為印巴「全面停火」邀功後，又「自告奮勇」表示願與印巴兩國合作，「探索喀什米爾問題的解決辦法」。巴方對此表示歡迎，印度則反應冷淡！

在達致「全面停火」協議後，巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫表示，雙方接下來要展開的談判，是解決「印度水資源分配問題及喀什米爾問題」。巴方為何提出這兩大問題？因為此涉及印巴多年來視為敵國、衝突不斷的「歷史根源」。巴基斯坦認為，這次武裝衝突敲打了印度的氣燄，為解決上述問題佔了優勢，不過水資源問題、喀什米爾問題，卻涉及印巴國家主權、領土完整、生存權不受損害和威脅的問題，這些大問題絕無可能在今次談判解決。

對印度而言，更是根本不想談這些問題。巴基斯坦雖然在今次衝突中佔了優勢，但這並不能成為談判桌上的籌碼。而這一陣子，特朗普一方面到處樹敵、打壓各方，顯示他的霸道和兇悍，一方面又四處「斡旋」、充當平事的「白相人」或「江湖大佬」，顯示自己多愛和平、多有面子，他也知道在印巴衝突，特別是喀什米爾問題上，巴基斯坦是沒啥能力和印度「掰手腕」的，只能靠「外部力量」給它支持。

長期以來，美國出於自己的利益考量，在印巴問題上較偏向印度，但隨着形勢的變化和需要，特別是出於對印政策和對華政策的「平衡利用」，它也要對印巴問題隨機作出靈活調整，抑制一下過分驕傲的印度，拉攏一下十分渴望有外部力量支持的巴基斯坦，讓巴基斯坦最低限度也能化解一些印度對自己的壓力。正因如此，特朗普看到了這個機會想要插一腳，印巴宣布停火後他立刻宣布會大幅提升印巴貿易，與兩國合作解決「令人憂慮的喀什米爾」難題也。