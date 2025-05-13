有33年歷史的海皇粥店突然全線結業，無法支付員工薪金、遣散費、代通知金等，幾可肯定又是由破欠基金埋單。失業員工要拿回補水，隨時要等個一年半載，徬徨無助可想而知。一葉知秋，近半年來已有十多個飲食集團結業，有「美食天堂」之譽的香港淪落至此，令人不勝唏噓。

現時經濟不景氣，但經營成本不減，店舖租金依然高昂，加上北上消費熱潮熾熱，食肆生意難做，可想而知。另一方面，某些食肆不思進取，服務質素每況愈下，出品水平卻未見特別提升，還規矩多多，例如規定顧客必須限時交枱。有連鎖酒家午市飲茶時段，為了多做一轉生意，只給予顧客1小時15分鐘吃飯，待得點心蒸起，才剛放進口，便要趕頭趕命走人。這就難怪港人喜歡到深圳吃喝玩樂，起碼不會有這麼多不合理的規矩，硬要顧客遵從。

此外，早前中環一家知名牛腩麵店，又發生趕客事件。說是「又」，皆因這間名店一直被指以不禮貌待客聞名。事緣有網紅到該店拍攝，被老闆阻撓，更一度不准該網紅離開，影片放上「小紅書」後惹起極大回響，連文體旅局局長都開聲指「食肆待客有禮是基本」。可能事情鬧大，該店老闆不得不主動澄清，指網紅帶隊打燈拍攝，並非一般食客拿手機影相這麼簡單，由於事前毫無溝通，才會發生不愉快事件。

姑勿論如何，可憐人自有可恨處。香港食肆一邊慨嘆生意艱難，另一邊則從來沒有改進待客之道，又是限時，又是鬧客，結果只會令顧客更加卻步。然而，高租金的確是香港「死症」，不管飲食業如何陷入寒冬，業主都是企硬不減租。海皇粥店老闆甚至透露，某些分店被業主加租。這樣下去，別說食肆，各行各業也是死路一條。