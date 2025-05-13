自從4月初特朗普啟動全球關稅戰後，大家就將中美爭霸的注意力集中在貿易談判上。但我認為兩國在貿易方面的討價還價只是表面，真正的重點在於過去幾個月內，中國企業大力推動促進AI應用的出海，猶如鴨子划水一樣，正急劇蠶食美國在AI領域的領先優勢。

正如馬克思所說，科學技術是第一生產力，誰掌握了先進技術，誰就能立於不敗之地。當年日本二戰戰敗，關鍵在於美國率先研發出原子彈。歷史永遠只能向前看，目前決定中美勝負的關鍵是下一個技術革命。這才是兩國博弈的核心戰役。

回想OpenAI於2022年推出ChatGPT後，美國在AI發展方面一下子拉遠了與其他國家的距離。在隨後的兩年，美國股市亦成為全球主要股市的最強者，晶片和科技企業的估值不斷拉升。豈料特氏對此大好局面置之不理，卻集中在關稅問題上敲竹槓，真是可愛到極點。反觀中國一方面堅持「談，大門敞開；打，奉陪到底」的態度，另一方面卻是暗地裏不斷推動AI企業搶佔全球市場。所以DeepSeek今年1月上線以來，僅用了10天就躍居全球AI產品排行榜第二位。除了DeepSeek，內地的豆包、可靈等AI應用在全球排行榜中亦同樣靠前。

目前中國AI技術上仍稍落後美國，但成本低和應用廣；加上抖音、小紅書甚至購物的SHEIN等，本來就有龐大用戶群體，可直接嵌入AI功能來擴大用戶群。大部分發展中國家日後定會選擇更具性價比的中國AI。在不久將來，無論是實物還是文化產品的生產，都是以AI來設計、製造、行銷乃至售後服務。誰的AI佔領了市場，將掌握未來的話語權。中國與美國在關稅問題角力之餘，亦致力搶佔AI市場，是一次成功的明修棧道、暗度陳倉戰略。